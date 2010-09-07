Mutlu olmak için ne kadar lazım?

T24- Araştırmacılar araştırdı: Kişilerin gelirleri 75 bin dolara yaklaşınca mutluluk ve huzur duyguları artış gösteriyor.

Araştırmaya ilişkin bulgular ABD'deki Ulusal Bilimler Akademisi'nin yayın organında yer aldı.

Ekonomist Deaton Kahneman ve Nobel ödüllü psikolojist Daniel Kahneman'ın 450 bin Amerikalı'yla 2008 ve 2009 yılları arasında gün be gün yaptığı görüşmeler sonucunda ortaya çıkan araştırmada, Gallup'un Mutluluk Endeksi'nde yer alan sorular soruldu.

75 binden sonra değişiklik yok

Gün ve gün yapılan analizlerin sonunda da gelir düzeyi yükseldikçe mutluluk ve huzur duygularının arttığı sonucuna varıldı. Buna karşılık mutluluk ve huzur getiren en efektif gelir düzeyinin 75 bin dolar olduğu da iddia edildi. Yani bu gelir seviyesine kadar her gelir artışı mutluluk ve huzur düzeyinde daha hızlı artışlar getiriyor. Bu seviyeden sonra ise gelir ve huzur düzeyinde bir artış yaşanmıyor.

Deaton Kahneman, 75 bin doların üzerinde gelire sahip olanların konforlu ve rahat yaşam nedeniyle yine kendini iyi hissettiğini fakat bu gelir düzeyinin üzerine çıkılmasının günlük mod üzerinde daha fazla mutluluk etkisi yaratmadığını söyledi.