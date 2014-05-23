'Mutlu' İranlılar serbest

İran'da ABD’li şarkıcı Pharrell Williams'ın hit şarkısı "Happy"ye (Mutlu) çektikleri klip internette yayınlanan ve gözaltına alınanlar kefaletle serbest bırakıldı.

Klipte yer alanlardan moda fotoğrafçısı Reyhane Taravati, Instagram'a bir fotoğraf göndererek "Merhaba, geri geldim" dedi ve hem şarkıcı Pharrell'e hem de kendilerini destekleyen diğer herkese teşekkür etti.

Youtube'da yayınlanan klipte altı kişi, Çılgın Hırsız 2 (Despicible Me 2) filminin müziği "Happy" şarkısı eşliğinde dans ederken görülüyordu.

Kliptekilerin gözaltına alınmasının ardından Twitter'da #freehappyiranians (Multu İranlıları serbest bırakın) etiketi ile bir kampanya başlatmıştı.

İran'da Uluslararası İnsan Hakları Kampanyası Örgütü Taravati ile beraber diğer kişilerin de serbest bırakıldığını söyledi.

Polis klibi, "bayağı" ve "toplumun ahlaki değerlerine aykırı" olarak nitelendirmişti.

Şarkıcı Pharrell de klibi çekenlerin gözaltına alınmasını Facebook hesabından protesto etmişti.