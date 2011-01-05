-MUTLU, FENERBAHÇE'Yİ ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 05.01.2011 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Fenerbahçe Kulübü'ne ziyarette bulundu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki kulüp binasında gerçekleştirilen ziyarette kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun biraraya geldiği belirtilirken, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, genel sekreter Vedat Olcay, asbaşkanlar Ali Koç, İlhan Ekşioğlu, Murat Özaydınlı, Abdullah Kiğılı ve yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli'nin de hazır bulundukları ifade edildi. İlk olarak kulüp yönetim kurulu üyeleriyle biraraya gelen vali Mutlu'nun, başkan Aziz Yıldırım'a bir plaket takdim ettiği, asbaşkan Abdullah Kiğılı'nın ise Hüseyin Avni Mutlu'ya üzerinde ismi yazan 34 numaralı Fenerbahçe forması hediye ettiği aktarıldı. Fenerbahçe Müzesi'ni ve Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nı gezen Hüseyin Avni Mutlu, Fenerbahçe TV'ye de açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin köklü bir kulüp olduğunu vurgulayan vali Mutlu, ''Bu ziyarette Fenerbahçe ile ilgili bildiklerimin yanısıra bilmediğim konular hakkında da bilgiler edindim. Müze çok etkileyici. Milli mücadele döneminden bugünlere bu takımın nasıl geldiği hakkında bilgiler edindim. Bu ziyaret esnasında stadın her yerini gezme imkanım oldu. Maçlarda sadece tribünlerden izleyebiliyorduk, bu geziyle birlikte tesislerin mükemmelliğini gördük. Böyle örnek bir kulübün başkanına, yönetim kurulu üyelerine ve sporcularına başarılar diliyorum'' diye konuştu.