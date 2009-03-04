Mutlu evlilik için günde 4 öpücük

Mutlu evliliğin sırlarını 3 bin evli çifte soran İngiliz confetti.co.uk sitesine göre günde 4 öpücük, düzenli olarak romantik yemekler yemek ve haftada üç kez sevişmenin şart olduğunu ortaya koydu. İşte huzurlu bir evlilik için diğer sırlar:



* Çiftler ortak hobilere sahip olmalı ve birbirlerine uzun uzun sarılmayı sevmeli.



* Evlenmek için ideal kişiyle arkadaşlar aracılığıyla tanışmalı.



* Çift, evlenmeden önce üç yıl beklemeli ve evlendikten sonra da çocuk için 2 yıl beklemeli.



* Kadın erkekten 2 yaş küçük olmalı.



* Çift her gün birbirine “seni seviyorum” demeli.