Mutlu, Çapkın ve Topbaş gözden çıkarıldı mı?

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın Gezi Parkı olaylarından dolayı görevlerinden alınacağı iddia edildi.

Taraf gazetesinden Hüseyin Özay'ın haberine göre, Taksim’de başlayan ardından da tüm yurda yayılan Gezi Parkı eylemlerinin faturası, İstanbul’un üç önemli yöneticisine çıktı.

AKP, Gezi Parkı eylemlerinin büyümesinden ve hükümetin ilk etapta yeterli düzeyde bilgilendirilmemesinden, İstanbul yönetimini sorumlu tutuyor ve Ankara kulislerinde, İstanbul Valisi ile İstanbul Emniyet Müdürü’nün görevden alınması için, “uygun zaman” beklendiği konuşuluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın da, eylemler nedeniyle önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlerdeki şansını büyük ölçüde yitirdiği tahmin ediliyor.



'Rutin eylem' denmiş



Gezi Parkı eylemlerinin AKP içindeki tartışmaları halen devam ediyor. AKP kurmayları, eylemlerin tüm aşamalarını mercek altına aldı. Yapılan araştırmalarda, eylemler zirveye ulaşmadan önce İstanbul yönetiminin Ankara’yı yanlış bilgilendirdiği ortaya çıktı.

31 Mayıs'tan önce Gezi Parkı eylemi konusunda Başbakan Erdoğan’a, “Rutin bir çevre eylemi” gibi sunulduğu belirtildi. Başbakan Erdoğan ve hükümet üyeleri, yanlış bilgilendirmeden dolayı olaylara ancak büyüdükten sonra el koydular. Bu da, hükümeti zor durumda bıraktı.



Hedefte üç yönetici var



AKP kurmayları kapalı kapılar ardında, yanlış bilgilendirme ve yönlendirmeden dolayı İstanbul’un üç yöneticisini suçluyor.

AKP içinde, “Kasıt yok ancak ihmal var” görüşü hakim. Bu nedenle, eylemlerin büyümesi ve hükümetin ilk aşamada yeterli bilgilendirilmemesi konusunda İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın sorumlu tutuluyor.

AKP koridorlarında, vali ve emniyet müdürünün görevden alınacağı, Kadir Topbaş’ın da yeniden aday gösterilmeyeceği konuşuluyor. İstanbul yönetiminde yapılacak “Gezi Operasyonu” için olayların soğumasının beklendiği ifade ediliyor. Kulislerde, yenilgi havasının oluşmaması için de, operasyonun diğer illeri de kapsayan valiler ve emniyet müdürleri kararnamesi ile gerçekleştirilmesinin planladığı da kaydedildi.