-MUTLU: ARAMA YAPILIYOR, GÖZALTI DEĞİL İSTANBUL (A.A) - 30.03.2011 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Zirve Yayınevi cinayetine ilişkin bugün yapılan çalışmaların arama mahiyetinde olduğunu belirterek, ''Gözaltı şeklinde değil'' dedi. Şeyhülislam Hayri Efendi İlköğretim Okuluna yaptığı ziyaret sırasında basın mensuplarının ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında yapılan aramalara ilişkin sorusu üzerine Vali Mutlu şunları söyledi: ''Devam etmekte olan soruşturmayla ilgili Zirve Yayınevine yapılmış olan saldırıya ilişkin daha önceden yapılmış tutuklamalar vardı. Bugünkü çalışmalar arama mahiyetinde ev ve iş yerlerinde yapılıyor. Gözaltı şeklinde değil. Aramalar tamamen ilgili makamların talepleri doğrultusunda emniyet birimlerimiz tarafından yapılıyor. İstanbul bir nokta, farklı 6 nokta var.'' -KONYA'DA ARAMA Öte yandan ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında incelenen Zirve Yayınevi cinayetine ilişkin olarak, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden emekli (SÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın'ın evinde de arama yapılıyor. Alınan bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Prof. Dr. Mehmet Aydın'ın merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi'ndeki evinde arama başlattı. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde uzun yıllar görev yapan Prof. Dr. Aydın'ın geçen yıl emekli olduğu fakat üniversitede halen ders verdiği öğrenildi.