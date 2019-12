-MUTLU: "POLİSİN MÜDAHALESİ NORMAL" İSTANBUL (A.A) - 28.12.2010 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, dün Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi'ndeki Hünkar Kasrı'nın kültür merkezi olarak açılışı sırasında yaşanan arbedeyle ilgili olarak polisin müdahalesinin normal olduğunu ifade etti. Vali Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile ziyaret ettiği İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin önünde bir basın açıklaması yaptı. Mutlu, dün Yıldız Teknik Üniversitesinin Davutpaşa Yerleşkesi'nde, restorasyon çalışmaları tamamlanarak ''Otağ-ı Humayun Kültür Merkezi'' olarak hizmet vermesi planlanan Hünkar Kasrı'nın açılışı nedeniyle bir program yapıldığını ve bu etkinliğe akademi ve sanat çevrelerinden 200 dolayında kişinin katıldığını söyledi. Program sırasında açılışı protesto etmek ve bu konuda görüşlerini açıklamak isteyen DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi'nin de içinde bulunduğu yaklaşık 50 kişilik bir işçi grubunun olay yerine geldiğini anlatan Mutlu, yetkililerin, üniversiteye girmek isteyen bu grubun, şu an için ortamın uygun olmadığını ve bunu yapmamaları yönünde bilgilendirildiğini anlattı. Hüseyin Avni Mutlu, olayın yaşandığı yerleşkenin girişine, daha önceki olaylara karıştıkları emniyet tarafından tespit edilen bir grup öğrencinin geldiğini ve olayların fitilini ateşleyenlerin bu öğrenciler olduğunu söyledi. -''AŞIRI TEDBİR ALINMAMIŞTIR''- Polisin, üniversitenin talebi doğrultusunda engelleme yaptığını ve bu sırada herhangi bir gaz kullanımı söz konusu olmadığını ifade eden İstanbul Valisi Mutlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bu grubun içeri girme isteği üzerine, üniversitenin talebi doğrultusunda engelleme yapan polisimize karşı öğrenciler tarafından bir tavır geliştirildi. Bununla ilgili kendilerine gerekli uyarılar yapılmış olmasına rağmen, polisin dağılmaları, içeri girmemeleri yönünde ısrarlı beyanlarına rağmen, kısa süreli bir arbede yaşandı. Burada ifade edildiği gibi en ufak bir şekilde gaz kullanma hadisesi yoktur. Bunu çok net ve açık bir şekilde ifade ediyorum. Basınımıza intikal eden görüntü ve fotoğraflardan da çok net gözüküyor. Birkaç polis memurumuzun bir müdahalesi var. Bu müdahale normal bir müdahaledir. Çünkü, orada polisimizle artık aynı noktaya gelmiş, içeriye girmek isteyenlere karşı bir müdahale pozisyonu var. Engellemeye dönük bir tavırdır. Orada hiçbir aşırı tedbir de alınmamıştır ama tartışmalı ortamlarda ufak tefek her zaman sıkıntılar yaşanabilir. Ancak, sayın DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve oradaki işçilerimize yönelik bir müdahale olmamıştır, bunu da özellikle ifade etmek istiyorum.'' Mutlu, dünden itibaren bu olayın kamuoyuna aktarılış şeklinden dolayı bu açıklamayı yapmaya ihtiyaç duyduğunu bildirdi. -CEMEVİNE SALDIRI ''Başakşehir'de izinsiz gösteri yapan yüzleri maskeli grubun civardaki ev ve araçlarla birlikte cemevine saldırması olayında provokasyon olup olmadığı'' sorulan Mutlu, bu olayı çok yakından izlediklerini belirterek, üzücü birtakım hadiselerin yaşandığını, ancak vatandaşların bu konuda fevkalade sağduyulu olduğunu vurguladı. Gerekli görüşmeleri yaptıklarını, olayın nasıl geliştiği, bu boyuta nasıl ulaştığı, cemevine neden böyle bir saldırı düzenlendiği konularını çok büyük titizlikle değerlendirdiklerini ifade eden Mutlu, ''Bunun hassasiyetindeyiz. Bu tür konulara hepimizin çok dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle tabii ki bu hassasiyeti vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Bu tür noktalarda olayları kaşımak isteyebilecek provokasyonlar çıkabilir, bunlara dikkat etmek gerekir'' şeklinde konuştu. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da aynı soruya ilişkin ''Yakalananlar bölücü örgütle ilişkili kişiler... Bunun arka planını araştırdık'' dedi. -ÖĞRENCİLERİN ARANACAĞI İDDİASI- Bir gazetecinin ''Savcılığın aldığı karara göre İstanbul Üniversitesi öğrencileri Fatih ilçesinde aranıp kimlik tespiti yapılabilecek. Öğretim görevlileri tepkili, Rektörlük 'Bizimle ilgisi yok'' açıklaması yaptı. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?'' diye sorduğu Mutlu, kendisinin de bunu bugün basından takip ettiğini söyledi. Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bunu değerlendiririz, bakarız. Mahiyeti nedir, nasıl uygulanacaktır? Elbette ki bu tür izinler alınıyor ama yetkililerimiz bu izinleri ihtiyaç duyduğunda kullanmak üzere alıyordur. Dolayısıyla orada bir aşırılık söz konusu olmaz. Hiç kimsenin hürriyetini kısıtlayıcı bir şey değildir. Tamamen öğrencilerimizin eğitimlerini huzurlu, sakin bir ortamda sürdürmelerine matuftur. Yoksa bütün öğrencilerimize yönelik böyle bir şey asla düşünülemez. Yetki alınır ama bu yetkinin kullanılış biçimi her zaman çok önemlidir. Bu yetkiyi ihtiyaç duyduğunuzda yeniden izin alma gereği kalmaksızın anında kullanabilmektir önemli olan. Önleyici tedbirdir. Bunlar yasalarımızda vardır. Dolayısıyla bu düzenlemeler makuldür ama yetkinin kullanılmasında her zaman hassasiyetimiz vardır. Emniyetimiz zaten dikkatli bir şekilde ihtiyaç duyduklarında kullanır.'' İstanbul Valisi Mutlu, yılbaşında Taksim ve civarı olmak başta üzere İstanbul'da alınan tedbirlere ilişkin bir soru üzerine de Nişantaşı dahil olmak üzere Taksim'in yılbaşılarında en yoğun kutlamaların yapıldığı bölge olduğunu anımsatarak, buralarda yapılacak olan etkinliklere göre tedbir alacaklarını belirtti. ''Sıkıntısız bir yeni yıl başlangıcı olacak'' diyen Mutlu, yeni bir yıla keyifle girmek isteyenlerin mutluluğunu sıkıntıya dönüştürmemek için emniyetin tedbirlerini her yıl olduğu gibi yine çok sıkı bir şekilde alacağını bildirdi. Bütün İstanbullular'ın her noktada mutlu ve sakin şekilde yeni yıla girmeleri için azami ölçüde dikkatli olunacağına dikkati çeken Mutlu, ''Birtakım sıkıntılı kişiler, farklı nedenlerle gelip eğlenenlere rahatsızlık veriyor. Emniyetimiz almış olduğu tedbirle, hem resmi, hem resmi olmayan kıyafetli personeliyle bu tür kişileri çok yakinen takip edecek. Her zamankinden daha yoğun bir tedbiri bu tür kalabalıkların oluşacağı alanlarda alacağız. Herkese iyi, sağlıklı ve başarılı yıl diliyorum'' şeklinde konuştu. İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın da ''Geçen yıl herhangi bir taciz olayı yaşanmadı'' dedi. -İSTANBUL'DAKİ KUTLAMALAR- Bir gazetecinin ''Ankara Valiliğinin bir kararı oldu. Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde Garnizon Koşusu iptal edildi ancak Atatürk Koşusu'na izin verildi. Benzer uygulamalar önümüzdeki yıl dönümü kutlamalarında İstanbul'da da olacak mı? Vatan Caddesi'ne ilişkin yeni düzenlemeler olabileceğini belirtmiştiniz? İstanbul'da da benzeri uygulamalar görecek miyiz?'' sorusu üzerine Mutlu, Vatan Caddesi'ndeki kutlamaların sadece trafik açısından gündeme geldiğini, o yönden değerlendirmeler olduğunu söyledi. Mutlu, ''İstanbul'un kurtuluşu ve milli bayramlar gibi kutlamalar özellikle hafta içine denk geldiğinde kamuoyundan da gelen talepler üzerine bu konuda bir değerlendirme var ama şu ana kadar verdiğimiz bir karar yok. Vatan Caddesi'ndeki programlarımızı sürdüreceğiz. Zamanı geldiğinde bir kez daha değerlendiririz'' şeklinde konuştu. Kendilerine böyle bir talep gelmesi durumunda bununla ilgili güvenlik tedbirleri de alınmak suretiyle verilecek izinlerin değerlendirileceğini, ancak kendilerine böyle talebin gelmediğini vurgulayan Mutlu, ''Bizde pek çok sportif manada koşu yapılıyor. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Bize intikal etmiş bir talep de yok'' dedi.