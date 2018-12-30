"Mutlak koruma gerek" denilmişti; İzmir'deki Antik Roma dönemine ait kalıntılar su altında!

İzmir Konak’taki bir inşaat sırasında ortaya çıkan ve Koruma Kurulu tarafından, "mutlak korunması gereken alan" olarak belirtilen antik Roma dönemine ait liman hamamı ve imparatorluk salonu su altında kaldı. Arkeologlar telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkmadan suyun tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Vakıflar Genel Müdürlüğü ise uzmanlardan rapor beklendiğini açıkladı.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre İzmir Konak’taki Ahmetağa Mahallesi’nde bulunan Kaplan Mustafa Paşa Vakfı’na ait alandaki iş merkezinin yıkılıp yeniden yapılması için İzmir Vakıflar Müdürlüğü tarafından 2016’da ihale yapıldı. İhaleyi kazanan firma yeni bir iş merkezi yapmak için eskisini yıktı. Yıkım sırasında tarihi eser kalıntılarına rastlanınca üçüncü derece arkeolojik sit alanı olan bölgede İzmir Müze Müdürlüğü denetiminde sondaj ve kurtarma kazısı yapıldı. Kazı sonucunda antik Roma dönemine ait liman hamam kalıntısı, imparatorluk salonu, dükkân ve depolama alanları gün yüzüne çıkarıldı.

Koruma Bölge Kurulu'nun aldığı kararda antik Roma Dönemi’ne ait liman, hamam kalıntısı ve imparatorluk salonunun kompleks bir yapıya ait olduğu ve bir dönemin sosyo-kültürel yaşamını göstermesi açısından ‘mutlak korunması gerekli alan’ olduğu vurgulandı.

Ancak aradan geçen süre içinde alanda bulanan zemin suyu ile birlikte yağmur suyu tarihi alanı göle çevirdi. Böylece suya gömülen alanda yer alan tarihi eserler geri dönüşü mümkün olmayan bir tahribatla karşı karşıya kaldı.

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