-MUTKİ'DEKİ KAZILARDA İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU MUTKİ (A.A) - 20.01.2011 - Bitlis'in Mutki ilçesinde Cumhuriyet Savcılığının kararıyla çöplük alanında yürütülen kazıda, 4 insana ait olduğu ileri sürülen kemikler bulundu. Mutki'deki kazıya ''gözlemci'' olarak katılan Bitlis Barosu avukatlarından Atik Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün yürütülen kazı çalışmalarında 4 insana ait kemiklere ulaşıldığını söyledi. Kazının Bitlis Başsavcılığının denetiminde ve Mutki Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütüldüğünü bildiren Yüksel, şöyle konuştu: ''Mutki Belediyesinde işçi olarak çalışan bir tanığın gösterdiği yerlerde kazılar yapılıyor. Tanığın ifadesine göre, kazıda 8 cesede rastlanılması planlanıyor. Fakat bugün 4 insana ait kemiklere ulaşılabildi. Bu 4 insana ait cesetler battaniyeye sarılmış durumdaydı. Battaniye 2 cesedi örtmüş şekilde hala duruyordu. Kemikler sağlamdı. Aynı yerde bir kişiye ait pantolon ve pantolonun cebinden tarak ve ayna çıktı. Bunlar tutanağa geçti. Bu cesetlerden 1'inin bayan olma ihtimali yüksekti. Çünkü üzerindeki elbiselerden öyle anladık. Bu ileri ki günlerde Adli Tıp'ın incelemesiyle ortaya çıkacak.'' Kazı alanında bunların dışında bir şeye rastlanmadığını açıklayan Yüksel, tanık beyanlarına göre, 4 kişiye ait kemiklerin hala alanda olduğu ifade etti. Yüksel, ''Çöplerin dökülmesi, aradan yıllar geçmesi ve coğrafi durum nedeniyle kazıda ilerlemek zor oluyor. Mutki Cumhuriyet Savcısı kazı alanında itinayla çalışıyor'' diye konuştu. Adli tıp uzmanlarının kazı alanında sürekli durduğunu belirten Yüksel, kazıda çıkan cesetlerin ayrı ayrı delil torbalarına konulduğunu ifade etti. Yarın devam edilecek kazıda 4 cesedin daha bulunmasının beklendiğini belirten Yüksel, bugün havanın kararması ve soğuması nedeniyle kazıya ara verildiğini kaydetti. Yüksel, ''Yarın sabah tekrar kazıya devam edilecek. En son şekliyle oranın fotoğrafı çekildi. Kazı alanında herhangi bir deforme ve sonradan kazı olmasın diye. Tutanaklar imzalandı. Öte yandan alanda sürekli güvenlik önemleri alınıyor'' diye konuştu.