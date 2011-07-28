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MUTKİ'DE SİLAHLI KAVGA: 3 ÖLÜ MUTKİ (A.A)

28 Temmuz 2011 22:31

-MUTKİ'DE SİLAHLI KAVGA: 3 ÖLÜ MUTKİ (A.A) - 28.07.2011 - Bitlis'in Mutki ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, 9 yıl önce, Mutki'nin Bağarası köyü Yalçınkaya mezrasında, akraba olan Çalı ve Aksu aileleri arasında yaşanan kavgadan sonra Aksu ailesi İstanbul'a göç etti. Aralarındaki husumet süren ve mezradaki tarlalarını sürmedikleri öğrenilen Aksu ailesinden Sekvan Aksu (26), iddiaya göre İstanbul'dan gelerek doğrudan Çalı ailesinin mezradaki evine gitti ve eve uzun namlulu silahla ateş açtı. Çalı ailesinin de silahla karşılık vermesi üzerine yaşanan çatışmada, İrfan Çalı (56), oğlu Serdar Çalı (18) ve Sekvan Aksu (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Ekrem Çalı (16) ise ağır yaralandı. Yaralı, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavganın ardından Mutki Cumhuriyet Savcılığı olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgi soruşturma devam ediyor.

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