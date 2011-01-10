-MUTKİ'DE BULUNAN KEMİKLER ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ BİTLİS (A.A) - 10.01.2011 - Bitlis'in Mutki ilçesinde ortaya çıkarılan toplu mezarda bulunan 12 insana ait kemiklerin, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği bildirildi. Yapılan kazılara gözlemci olarak katılan Bitlis Barosu Başkanı Avukat Enis Gül yaptığı açıklamada, olay hakkında bilgisi olanların bilgilerini, ilgili makamla paylaşmasının önemli olduğunu söyledi. Mutki'de kazı yapılan alanda çok titiz bir çalışma yürütüldüğünü anımsatan Gül, şöyle konuştu: ''O gün, savcı, katip, olay yeri incelemeden 2 kişi, adli tıp uzmanı olay yerinde hazırdı. İş makineleri toprağı üstten aldıktan sonra kemikler fırçalarla özenle temizlendi. Kemikler önce Mutki Adliyesi'ne götürüldü. Daha sonra oradan Bitlis Adliyesi'ne gönderildi. İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'ndan bir görevlinin, Bitlis'e gelerek 12 insana ait kemikleri götürdüğü bilgisini aldık. Özellikle dişler, kan ve bozulmamış dokular incelenerek DNA testi yapılacak. Ölen kişilerin birinci dereceden hısımları önce savcılığa başvurmalı. Olayın tarihini bildirmeli.'' Gül, soruşturmanın gizliliğinin önemine işaret ederek, bu çerçevede delillerin karartılmaması için titiz davranılması gerektiğini vurguladı. Enis Gül, ''Öte yandan delilerin karartılmaması lazım. Olayların yaşandığı dönemlerle günümüze kadar gelen süre uzun. Hem zaman aşımı, hem de delillerin kaybolmaması için hızlı, etkili soruşturma yapılması lazım. Özellikle soruşturmanın gizli yürütülmesi önemli'' diye konuştu. Bitlis'in Mutki ilçesinde, yakınları kayıp olan bazı ailelerin başvurusu üzerine 5 Ocakta, Mutki Cumhuriyet Savcılığının kararıyla Mutki-Kavakbaşı karayolunun 1. kilometresindeki boş arazide başlatılan kazı çalışmalarında 12 insana ait kemik parçaları bulunmuştu.