T24 LogoT24 Logo
Spor

Müthiş takas iddiası!..

Transferin bitmesine sayılı gün kala Galatasaray yeni planlar peşinde olduğu öne sürülüyor.

30 Ocak 2009 02:00


Transferin bitmesine sayılı gün kala G.Saray yeni planlar peşinde olduğu öne sürülüyor. Vatan gazetesinin 30 Ocak 2009 tarihli baskısında ise bomba bir iddia var!

İşte o haber;

Hem Kewell hem de Lincoln'ün sakatlığında tüm yükün Arda'ya bindiğini düşünen G.Saray yönetimi, Trabzon'da bu sezon bekleneni veremeyen Yattara'yı listesine aldı. Sağ kanatta Arda oynadığı zaman Kewell'ın da isteneni verememesi bu bölgeye takviyeyi gündeme getirdi. Yattara'nın hem çok yetenekli olması hem de Avrupa Kupaları'nda oynayabilecek pozisyonda bulunması G.Saray'ı bu transferde yüreklendiriyor.

Maddi açıdan iyi durumda olmayan G.Saray bu transferde Nonda kozunu oynayacak. Trabzon'un gol sorunu çekmesi, G.Saray'da bu problemi çözecek bir oyuncunun olması Nonda-Yattara takasının gerçekleşme ihtimalini de arttırıyor. G.Saray'ın Nonda ile birlikte bir miktar parayı da Trabzon'a vermeyi gözden çıkardı. Sarı-kırmızılılar bugün Sadri Şener'in kapısını çalacaklar. Trabzon'un Alanzinho'nun transferinden sonra Yattara'yı gözden çıkardığı biliniyor... Bunun sebebi ise Katar'a transferi son anda yatan Gineli'nin bir türlü istenilen performansı sergileyememesi...

G.BİRLİĞİ'NDEN TROISI

Nonda'nın gidişi ile forvette boşalacak yere ise G.Birliği'nin Avustralyalı oyuncusu James Troisi'yi getirmeyi düşünüyor. G.Saray'ın yıldızı Kewell'ın ısrarla yöneticilere tavsiye ettiği ve oynadığı son Kayseri maçında hat-trick yaparak parlayan Troisi, 20 yaşında... Avustralya Milli Takımı formasını da giyen Troisi şimdi olmasa bile sezon sonunda bitirilecek. Hem hızı hem de tekniğiyle dikkat çeken Troisi, Kewell'in ülkesinde en çok beğendiği futbolculardan biri olarak göze çarpıyor

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24