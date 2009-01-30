Müthiş takas iddiası!..



Transferin bitmesine sayılı gün kala G.Saray yeni planlar peşinde olduğu öne sürülüyor. Vatan gazetesinin 30 Ocak 2009 tarihli baskısında ise bomba bir iddia var!



İşte o haber;



Hem Kewell hem de Lincoln'ün sakatlığında tüm yükün Arda'ya bindiğini düşünen G.Saray yönetimi, Trabzon'da bu sezon bekleneni veremeyen Yattara'yı listesine aldı. Sağ kanatta Arda oynadığı zaman Kewell'ın da isteneni verememesi bu bölgeye takviyeyi gündeme getirdi. Yattara'nın hem çok yetenekli olması hem de Avrupa Kupaları'nda oynayabilecek pozisyonda bulunması G.Saray'ı bu transferde yüreklendiriyor.



Maddi açıdan iyi durumda olmayan G.Saray bu transferde Nonda kozunu oynayacak. Trabzon'un gol sorunu çekmesi, G.Saray'da bu problemi çözecek bir oyuncunun olması Nonda-Yattara takasının gerçekleşme ihtimalini de arttırıyor. G.Saray'ın Nonda ile birlikte bir miktar parayı da Trabzon'a vermeyi gözden çıkardı. Sarı-kırmızılılar bugün Sadri Şener'in kapısını çalacaklar. Trabzon'un Alanzinho'nun transferinden sonra Yattara'yı gözden çıkardığı biliniyor... Bunun sebebi ise Katar'a transferi son anda yatan Gineli'nin bir türlü istenilen performansı sergileyememesi...



G.BİRLİĞİ'NDEN TROISI



Nonda'nın gidişi ile forvette boşalacak yere ise G.Birliği'nin Avustralyalı oyuncusu James Troisi'yi getirmeyi düşünüyor. G.Saray'ın yıldızı Kewell'ın ısrarla yöneticilere tavsiye ettiği ve oynadığı son Kayseri maçında hat-trick yaparak parlayan Troisi, 20 yaşında... Avustralya Milli Takımı formasını da giyen Troisi şimdi olmasa bile sezon sonunda bitirilecek. Hem hızı hem de tekniğiyle dikkat çeken Troisi, Kewell'in ülkesinde en çok beğendiği futbolculardan biri olarak göze çarpıyor



