'Mutfak tüpüne otogaz faciaya davet'

Türk halkını 1960'lı yıllarda likid petrol gazı (LPG) ya da yaygın bilinirliği ile mutfak tüpü ile tanıştıran Demirören Grubu'nun Yönetim Kurulu üyesi ve sektörün duayenlerinden Yılmaz Cömert, "zehir zemberek açıklamalarda" bulundu. Milangaz ile Türkiye'nin 81 ilinde var olan Demirören Grubu'nda yıllardır çalışan Cömert, bazı akaryakıt dağıtım ve otogaz istasyonlarında ev tipi tüpleri dolum yapıldığını belirterek, "Yılda 25-30 bin ton bu tarz dolumların yapıldığını tahmin ediyoruz. Tüp alacak 40 YTL'si olmayan vatandaş gidiyor eve tüpüne 10-15 YTL'lik gaz dolduruyor. Otogazdaki LPG ile ev tipi LPG'nin içerikleri farklı. Mutfak tüpünde kullanılacak gazda yüzde 30 propan yüzde 75 bütan gazı var. Otogazda propan daha yoğun. Propan daha hızlı yanıcı ve basancı yüksek bir gaz olduğu için mutfakta otogazın kullanılması eve bomba almak demektir. Yasaya göre akaryakıt veya otogaz istasyonlarında bu tür doluma yarayacak apartaların bulunması yasak. Ancak 2 bin 149 tane istasyonda bu aparatların bulunduğu ve Sanayi Bakanlığı'na bildirildiğini biliyoruz" dedi.



Dağıtım şirketi sorumlu olur



Akaryakıt ve otogaz dağıtım istasyonlarının 'bayii yapıyor' diyerek bu işten sıyrılamayacağını ifade eden Cömert, "Biz Milangaz olarak böyle bir dolum yapan bayimize 150 bin YTL ceza kesiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Sabah gazetesine verdiği röportajda sektör ile ilgili soruları yanıtlayan Cömert, akaryakıt dağıtım şirketlerine yönelik sert açıklamalarda da bulunarak şu değerlendirmelerde bulundu:



* Doğalgaz ve petrole gelen zamlarla birlikte fiyatlar sürekli değişiyor, tüp kullanan vatandaşın tepkisi ne oluyor, tüketimde daralma var mı?

Tabii zammın hemen ardından 10 gün kadar bir duyarlılık yaşanır. Çayı kaynatırken ilk günlerde altı kısılır, daha çok dikkat edilir ama sonra bu duyarlılık geçer. Bizim alternatifimiz doğalgaz ve elektrik. Ancak tüp kullanımı daha çok varoşlarda ve kırsal kesimde yaygın. Elektriğin etkisi ise fiyat anlamında değil. Yani elektriğin fiyatı ile değil kaçak ile biz rekabet ediyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kaçak elektrik kullanımı çok yaygın ve insanlar ısınmadan, yemeğe kadar her alanda elektrik kullanılıyor. Bu nedenle en büyük zorluk kaçak olarak kullanılan elektrikte aslında.



* Geçenlerde tank patladı ve bir kız yurdu çöktü. Olayda ihmal var mı?

Orada bazı ihmallerin olduğunu duyuyoruz. Ama bilirkişi raporlarını beklemek gerek. Ne yazık ki ben özellikle doğalgazın ulaşamadığı yerlerde tankların periyodik bakımlarının yüzde yüz yapıldığı kanaatinde değilim. Ben hep şunu söylüyorum önce kendinizi terbiye edeceksiniz. Bunu hem kendiniz, hem nihai tüketici için yapmalısın. Maalesef bunu istismar edenler de var.



* Otogaz istasyonlarında tüp doldurulduğunu duyuyoruz. Daha mı ucuz alıyorlar?

Hayır ucuzluk söz konusu değil. Adamın tüp alacak parası yok, diyelim, gidiyor "10-15 YTL'lik doldur' diyor. Burada en büyük sorumluluk dağıtım şirketinin, bayisine müdahale etmeli. Kontrolsüz yapılan dolumlarda ev tüpüne otogaz doldurulması büyük bir tehlike. Basıncı yüksek ve yanıcı olduğu için evde bomba gibi tehlikeli.



* Bu yasak değil mi peki?

Yasak. Zaten kanuna göre bu dolumun yapılması için gerekli olan aparatın bile istasyonda olmaması gerekiyor. Ancak bildiğimiz kadarı ile 2 bin 149 istasyonda böyle aparatlar bulundu ama bir şey yapılmadı. Burada şirketler devreye girmeli ve bayilerini uyarmalı. Her şeyden önce can kaybı söz konusu.