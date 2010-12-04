-MUTFAK TÜPÜ 60, OTOGAZ 2,5 LİRA SINIRINDA ANKARA (A.A) - 04.12.2010 - Cezayir'in satış fiyatını artırması ve döviz kurundaki yükselme nedeniyle, LPG, Kasım'da yüzde 15,7 ile ÜFE'de fiyatı en fazla artan ürün oldu. Otogazın litre fiyatı 2,37 liraya, mutfak tüpünün satış fiyatı 58,50 liraya kadar çıktı. Likit Petrol Gaz Otogaz ve Tüp Gazcılar Bayileri Derneği (LİKPETDER) Başkanı Ergun Şahin, fiyatların artmasında, Avrupa'nın soğuklar nedeniyle LPG stoklarını artırmaya yönelik fazla ürün talebinin de etkili olduğunu söyledi. Kasım ayına kadar 1,76-1,86 lira seviyesinde seyreden otogazın perakende litre satış fiyatı, bugünlerde, illere ve firmalara göre değişiklik göstermekle birlikte 2,10-2,37 lira seviyesine çıktı. 12 kg'lık mutfak tüpünün perakende fiyatı ise yılbaşında 46 lira düzeyinde iken, bugünlerde 58,50 liraya kadar yükseldi. Mutfak tüpündeki yıllık fiyat artışı, ortalama yüzde 26 düzeyinde gerçekleşti. Türkiye LPG Derneği'nin konuyla ilgili değerlendirmesinde, LPG Piyasası Kanunu uyarınca, ''LPG alım satımlarında fiyatların, erişilebilir dünya serbest piyasa koşullarına göre oluştuğuna'' işaret edilerek, Türkiye için kanunun bu maddesine uygun erişilebilir dünya serbest piyasasının Cezayir olduğu ve sektörde temin fiyatı olarak Cezayir fiyatlarının baz alındığı belirtildi. LPG sektöründeki fiyatlarda, ''temin fiyatlarındaki değişimler'' ve ''dolar kurundaki değişimler''in etkili olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgi verildi: ''Aralık ayında bu iki faktör bir araya gelmiştir. Hem Cezayir fiyatları bir önceki aya göre ton başına 151,5 dolar yani yüzde 22,5, hem de kur bir önceki aya yüzde 4,2 artmıştır. Cezayir fiyatları son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Kış aylarında LPG fiyatlarındaki artış olağan görülmekle birlikte son iki ayda yaşanılan yüksek artışlar, çok genele uymamaktadır.'' Kasım'dan önce LPG'nin uluslararası ton satış fiyatının 742 dolar düzeyinde olduğu belirtiliyor. Likit Petrol Gaz Otogaz ve Tüp Gazcılar Bayileri Derneği (LİKPETDER) Başkanı Ergun Şahin ise fiyatların artmasında, Avrupa'nın soğuklar nedeniyle LPG stoklarını artırmaya yönelik fazla ürün talebinin de etkili olduğunu söyledi.