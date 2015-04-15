Mutfak robotu çağ atlıyor

Almanya'da düzenlenen Hannover Messe teknoloji fuarında tanıtılan "Robo-Şef", yemek hazırlayan insanın hareketlerini kaydedip ne yapması gerektiğini öğreniyor.

Bu hareketler daha sonra iki gelişmiş robot elini çalıştıran komutlara dönüşüyor.

"Robo-Şef"i 2011 yılında BBC'nin Masterchef programında birinci gelen Tim Anderson eğitiyor.

Anderson, "Robo-Şef"in ideal aşçı yardımcısı olduğunu söyledi ve "Biraz hazırlık olsun ya da baştan sona bir yemeğin hazırlanması olsun, robota bir şeyi yap diyorsunuz, o da her defasında aynı şekilde denileni yapıyor" dedi.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, 'Robo-Şef'in piyasaya sürülmesi için daha iki yıl geçmesi gerek. Moley Robotics şirketi, daha küçük ve içine buzdolabı ile bulaşık makinesi yerleştirilmiş bir ünite imal etmeyi hedefliyor.

Bu gerçekleşirse 'Robo-Şef', bir yemek için gereken tüm malzemeyi bir araya getirip doğrayabilecek, ocakta ya da fırında pişirebilecek ve kirlenen tencereleri temizleyebilecek.

Moley Robotics şirketinden Mark Oleynik, "İnsanların bu cihazla rahat olabilmesini amaçlıyoruz. Bu sınai nitelikli bir cihaz değil. Normalden 10 kat hızlı çalışan bir cihaz da değil. Sizin gibi ve sizin hızınızda hareket eden bir cihaz" diyor.

İştah açan uygulamalar

Şirketin amacı, tüketicilerin 10 bin sterline (Yaklaşık 39 bin 500 Türk Lirası) satın alabileceği bir cihaz imal edebilmek. Böylesi bir cihazın, yer darlığı çekilen kentlerdeki apartmanlarda yaşayanlar arasında hevesli bir piyasa bulması mümkün görülüyor.

'Robo-Şef', akıllı telefon ya da tablet uygulamasına benzer şekilde, binlerce yemek tarifine de sahip olacak. Hareketlerin kaydedilebilmesi, cihaz sahibinin kendi özel yemek tariflerini de internetten paylaşabilmesine olanak verecek.

Robottaki en önemli unsur, elleri. Shadow Robot şirketince imal edilen eller, 20 motor, 24 "eklem" ve insan elini taklit edebilen 129 sensörden oluşuyor.

Shadow Robot şirketinden Rich Walker, robot "organlar"ın günün birinde, sensör verileri sayesinde, yemek pişirme sırasındaki kabarma, taşma gibi belirsiz durumlarla da başedebilecek niteliğe kavuşacağını söylüyor.

Robotlara alışmak gerek

Ev hayatı içinde robotların kullanılması henüz emekleme aşamasında. Yeni robot düzenler alışılagelmiş otomatik sistemlerden farklı.

'Robo-Şef' ve diğer cihazların kabullenilmesi ve hayatın bir parçası olabilmesi için mutfak ve evle ilgili alışkanlıkların değiştirilmesi gerekiyor.

Heriot-Watt Üniversitesi'nden Prof. David Lane, "Dyson'un robot elektrikli süpürgesini, yeniliklere her zaman daha hızlı uyum sağlayan Japonya'da piyasaya tanıtması ilginç. Ancak insanlar genellikle bu tür teknolojiye çok ağır adımlarla yaklaşıyor. Benim her zaman verdiğim bir örnek var; Londra'daki Docklands trenleri. Yolcular vagonlara adım attıklarında artık trenin önünde sürücü olduğunu bile düşünmüyor" diyor.

Prof. Lane, yeni robotlu hayatın hızla gelişeceğine, yaygınlaşacağına inanıyor ve bu alana odaklanılması gerektiğini vurguluyor.