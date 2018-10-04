Mutfağımızın yeni ikonu: Musa Dağdeviren

Dünyanın en ünlü şeflerinin hayatlarını konu alan Netflix belgeseli ‘Chef’s Table’ın cuma yayına giren yeni sezonunda ilk kez Türkiye’den bir şef var: Musa Dağdeviren. Belgeselin ona ayrılan bölümünde aşçılık tarihçisi Özge Samancı, Dağdeviren’i şöyle tanımlıyor: “Sadece bir şef değil, aynı zamanda bir yemek antropoloğu; restoranı Çiya da bir yemek müzesi.” Vogue yemek editörü Cemre Narin ise, “Onun lokantasına gittiğinizde Türkiye’nin bütün köylerini ve kentlerini aynı anda ziyaret etmiş gibi olursunuz” diyor. Musa Şef’le, belgesele konu olan hayatını ve bu coğrafyaya ait, onun ‘bizli’ dediği yemeklerimizi konuşmak üzere buluştuk.