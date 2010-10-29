T24 - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Türk Hava Yolları'nın (THY) saat 20.00'daki uçağıyla İstanbul'dan Ankara'ya gelişinde kendisinin oturması gereken koltuk Devlet Bakanı Egemen Bağış'ın eşi ve kızına verilerek protokol hatası yapıldı. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya, "Biraz özen lütfen, biraz özen. Mütevazı demek hakkı yenebilir demek midir? Onun temsil ettiği kurumsal kimliği nasıl yok sayarsınız?" dedi.

İsmail Küçükkaya'nın "Kılıçdaroğlu'nun tevazuunu suistimal ediyorlar" başlığıyla yayımlanan (29 Ekim 2010) yazısı şöyle:



Kılıçdaroğlu'nun tevazuunu suistimal ediyorlar

İstanbul'a dönerken bir haber geldi. Konumuzla ilgili değil ama ilginç. İlgili arkadaşıma söyledim, araştırdı olay doğru.

Şöyle:

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önceki akşam THY 20.00 uçağıyla İstanbul'dan Ankara'ya döndü.

Kendisine 1 D koltuğu verilmiş. 1A ve 1C de Devlet Bakanı Egemen Bağış'ın eşi Beyhan Hanım ile kızı Ecehan oturuyor. Yanlış. Protokole aykırı. Bu özensizlik. THY çalışanlarının bu önemli konuya dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum.

Ana muhalefet partisi liderinden bahsediyoruz.

Kaldı ki Bağış Ailesi siyaset dünyasının en medeni, en sosyal çiftidir. O görüntü hoş olmamış.

Kemal Kılıçdaroğlu mütevazı ve sakin kişiliğiyle sevildi. Ama galiba ondaki tevazu duygusunu herkes iyi anlamıyor.



Berlin'de benzeri yaşanmıştı



Dün olup bitenleri öğrenince aklıma geçen ay kendisiyle yaptığımız Almanya seyahati geldi. Berlin temasları güzel geçmişti, çok verimliydi. Büyükelçi Ahmet Acet de olabildiğince ilgiliydi. Çok tecrübeli bir isimdir, uzun bir tanışıklığımız da var. Ancak makam aracında hep büyükelçi sağ, Kılıçdaroğlu sol tarafa oturuyordu. Bu tuhaflığı da söyledim. Büyükelçi, 'Böyle mütevazı bir lider görmedim' demiş.

Arkadaş, tevazu başka bir şeydir, nezaket başka. Bir büyükelçiye protokolü hatırlatmak ise haddimiz değil. Biraz özen lütfen, biraz özen. Mütevazı demek hakkı yenebilir demek midir? Onun temsil ettiği kurumsal kimliği nasıl yok sayarsınız?



