Müteahhitlerin yurtdışı işleri 6 milyar dolar azaldı

2013 yılında yurtdışında toplam 30 milyar dolarlık proje üstlenen Türkiyeli müteahhitler, 2015 yılında jeopolitik güvensizliğin faturasını ödedi.

Habertürk’ten Meltem Ersoy’un haberine göre, 2014’te yurtdışında üstlenilen proje sayısı 328 iken, 2015’te 179’a gerileyerek neredeyse yarı yarıya düştü.

Ekonomi Bakanlığı’nın raporunda yer alan verilere göre, 2014’te 26.4 milyar dolar olan üstlenilen toplam proje bedeli de 20.4 milyar dolara geriledi.

Proje sayısındaki düşüşün toplam bedelden yüksek olmasının nedeni, küçük müteahhitlerin aldığı işlerin sayısındaki azalma olarak değerlendiriliyor. Özellikle komşu ülkelerde küçük işlere imza atan Türkiyeli müteahhitler aynı performansı gösteremedi. 2016’ya ilişkin ilk veriler de umut vermiyor.

Her ne kadar mevsimsellik faktörü olsa da, ilk 2 ayda müteahhitlerin aldığı iş sayısı 8’de, bedeli 1 milyar dolarda kaldı.

İşlerin dörtte biri Rusya’da

Projelerin bölgesel dağılımına bakıldığında, ilk sırada yüzde 24.6 ile Rusya yer aldı. BDT ülkelerinin toplam payı yüzde 49.9. BDT ülkelerini 6.1 milyar dolarla Ortadoğu, 3.4 milyar dolarla Afrika ve 626 milyon dolarla Avrupa izledi.

En çok havalimanı projesi

2015 yılında en çok proje üstlenilen sektörlerin dağılımına bakıldığında havalimanları yüzde 27.5’lik payla ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, enerji santralları, petrokimya tesisleri, konut projeleri ve fabrikalar izledi.

“İstikrarsızlık etkili oldu”

Raporda, “2015 yılında hedef ülkelerde yaşanan ciddi siyasi istikrarsızlıklar, konjonktürel sorunlar ve söz konusu ülkelerin ana gelir kalemini oluşturan petrol fiyatlarındaki kayda değer düşüşe rağmen 20.5 milyar dolar değerinde 179 proje üstlenildi” ifadesi kullanıldı.

En büyükler listesinde 42 firma var

Türkiyeli müteahhitlerin dünya sıralamasındaki yeri ise 2015’te değişmedi. Dünyanın en büyük 225 müteahhitlik firmasını gösteren listede Türkiye, 2014’te olduğu gibi 2015’te de 42 firmayla yer aldı. Bu firmalardan 7’si ilk 100’e girdi. Türkiye listede son 3 yılda firma sayısı itibarıyla Çin’den sonra 2’nci sırada.