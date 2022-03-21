Müteahhitlerin parası ödenen sıfır evi teslim etme süresi uzatılıyor

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ön ödemeli konut satışlarında yeni düzenlemelere gidiliyor. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edilen teklif yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Teklife göre, ön ödemeli satılan konutların, sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu olacak. Bu süre, sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyecek.

Sözcü'de yer alan habere göre; ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresinin sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçmesi durumunda, teslim edilmeyen her konut için 70 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Konut teslimindeki gecikmeler nedeniyle oluşan mağduriyetlerin önüne geçmek için 2014 yılında hayata geçirilen düzenlemeyle, söz konusu süre 36 ay olarak belirlenmişti.

Kat mülkiyetine konu konutun tüketici adına tescili, kat irtifakına konu konutun tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle konutun oturmaya elverişli şekilde zilyetliğinin devri hallerinde konutun tüketiciye devir veya teslim edildiği kabul edilecek.

Teklifle ön ödemeli devre tatil satışı yasaklanacak. Yasağı ihlal edenlere 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Genel kurulda görüşülecek düzenlemeyle tüketici kredilerinde de değişikliklere gidiliyor. Teklife göre kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak.

Tüketici ve konut kredilerinde, tüketicilere ihtiyaç duymadıkları sigorta ile diğer yan ürün ve hizmetlerin, kredi kullanım şartı olarak sunulması sınırlandırılacak.