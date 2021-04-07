Müteahhitlerin işlettiği şehir hastaneleri için yapılan ödemeler gizli yapılacak!

Hükûmet, ülkenin geleceğini 20-25 yıl ipotek altına alan kamu-özel işbirliği (KÖİ) projelerine bütçeden yapılan milyarlarca liralık ödemeleri halktan gizlemeye başladı.

Sağlık Bakanlığı, şehir hastanelerine yapılan kira ve hizmet bedeli ödemelerini ilk kez bu ay yayımlamadı. Ödemelerin gizlendiği tabloların Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Sağlık Bakanlığına gönderildiği, bakanlığın da bu tabloları değişiklik yapmadan olduğu gibi yayımladığı belirtildi.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Hizmeti alanın da almayanın da para ödemek zorunda bırakılması nedeniyle Deli Dumrul vergilerine benzetilen KÖİ yükümlülüğü yüzünden şehir hastanelerine bu yıl en az 16.3 milyar lira para ödenecek. Ancak, şeffaf olması gereken tablolar karartıldığı için milyarlarca liralık bu ödemeleri halk göremeyecek.

2020 yılında 8.7 milyar lire ödendi

Geçen yıl kira ve hizmet bedeli adı altında şehir hastanelerine 8.7 milyar lira para ödenmiş ve bu ödemeler bütçe tablolarına yansımıştı. Bu yıl şehir hastanelerine 6 milyar 415 milyon lirası hizmet alımı, 9 milyar 977 milyon lirası kira bedeli olmak üzere ödenecek toplam 16 milyar 392 milyon lira halktan gizlenmiş olacak. Böylece kaynak yokluğunda yapılan ödemelere halktan tepti de gelmemiş olacak.

Tabloların karartılması nedeniyle, Yap-Kirala-Devret yöntemiyle işletilen şehir hastanelerine akan milyarlarca liranın yanı sıra hükümetin Sudan, Mogadişu, Somali, Bangladeş, Nijer gibi ülkelerdeki hastanelere gönderilen yardım paraları ve aşılama için yapılan harcamalar da halktan gizlenmiş oldu.



Kaynak sıkıntısı yaşanmasına rağmen yabancı ülkelere yapılan sağlık yardımları kamuoyunda tepki çekiyordu.

Torba kanunla değişikliğe gidildi

Halka hesap verme adına şeffaf olması gereken bütçe ödemelerinin gizlenmesinin perde arkasında "program bütçe" modeline geçilmesinin yattığı ifade edildi.



Geçen yıl Ekim ayında çıkarılan torba kanunla bütçelemede değişikliğe gidilmiş, muhalefet milletvekilleri bu değişiklikle birlikte artık hükümetin yaptığı bir çok hassas harcamanın halktan gizleneceğini açıklamışlardı. Harcamaları gizleyeceği söylenen düzenlemenin ilk sonucunun şehir hastanelerinde görüldüğü belirtiliyor.