-MÜTEAHHİTLERDEN TAAHHÜT ANKARA (A.A) - 03.10.2010 - Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, sektördeki kayıt dışılıktan rahatsızlık duyduklarını belirtirken, vergisini düzgün ödeyen müteahhitler ile ödemeyenler arasındaki rekabet eşitsizliğinden kurtulmayı istediklerini söyledi. Eren, ''Kayıtdışılığın önlenmesi hususunda müteahhitler olarak kamu maliyesiyle, Vergi Konseyiyle işbirliği yapmayı taahhüt ediyoruz'' dedi. TMB başta olmak üzere inşaat sektörü temsilcileri geçen hafta Vergi Konseyi ile biraraya gelerek, inşaat sektörünü ve sektörün vergisel mevzuat sorunlarını masaya yatırdı. Vergi Konseyinde de kendilerine en fazla dile getirilen hususun kayıtdışılık olduğunu ifade eden Eren, ''Bize (inşaat sektöründe büyük kaçak var, verginin tabana yayılması ve kayıtdışılığın önlenmesi konusunda siz üstünüze düşeni yapacak mısınız) diye sordular, biz de bu konuda kamunun bizden isteyeceği her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu söyledik'' dedi. Müteahhitlerin vergilerini vermeyen, vergi kaçıran bir sektör olarak tanınmasından rahatsızlık duyduklarını anlatan Eren, kayıtdışılığın önlenmesi hususunda kamu maliyesiyle, Vergi Konseyiyle işbirliği yapmayı taahhüt ettiklerini bildirdi. -SEKTÖRÜN SORUN VE TALEPLERİ- Sektörün vergisel sorunları hakkında da Konseye bilgi verdiklerini ifade eden Eren, kendilerine ve sorunlara gösterilen ilgiden de memnuniyet duyduklarını söyledi. Toplantıda vergi mevzuatı açısından sektörün gerek yurtiçinde gerek yurtdışında yaptığı işler, gayrimenkul yatırımları ve diğer konulardaki sorunlarını başlıklar halinde sunduklarını belirten Eren, şöyle devam etti: ''Bu başlıklar içinde ihaleler var, yatırımlar var. Bizler bir yandan da yatırımcılık yapıyoruz ülkenin turizm sektörü, enerji sektörü, inşaat malzemesi üretim sektöründe önemli aktörler olan meslektaşlarımız var. Dolayısıyla yaptığımız yatırımlar sırasında ödediğimiz yatırımın yüzde 18'ine varan KDV'lerin işletme gelirlerinden geri ödenmesi, yani 10 yıllara varan geri alınması konusunda bir sorun yaşıyoruz, bunu gündeme getirdik. Dedik ki (bu eğer KDV alacaklarımızın yıllık bazda mahsup edilmesi veya diğer vergilerimizden mahsup edilmesi imkanı olamayacaksa hiç değilse yatırımların önünü açmak için ilave bir teşvik tedbiri olmak üzere benzer yatırımlarda kullanılması için mevcut yatırımlarımızdaki birikmiş KDV alacağı ödenebilir mi?) Yatırımcının yatırım sürecinde, yaptığı her harcama için yüzde 18 KDV öderken, bu KDV'nin iadesi işletme gelirlerinde 8-10 yılda geri ödenmesi çok adil değil. Biz de yeni bir öneri olarak (yeni bir enerji yatırımı, turizm sektöründe yeni bir yatırım, ya da mevcut yatırımı büyütmek şeklinde bir koşul ile yatırımcının zaten doğmuş bu alacağının, erken ödenmesi imkanı yaratılabilir mi?) dedik'' Bir çok sektörün bu konuda sorunu olduğuna işaret eden Eren, enerji sektörü ve turizm sektöründe yapılmış yatırımlarda hesaplanan yaklaşık 20 milyar liraları bulan bekleyen KDV alacakları olduğunu bildirdi. -NEDEN YURTDIŞINDAKİ BANKALAR TERCİH EDİLİYOR?- Türk müteahhitlerin yurtdışında çok iş yapmalarına rağmen ülkeye az döviz getirdiğine ilişkin iddialar bulunduğunu hatırlatan Eren, yurtdışından tahsil edilen parayı Türkiye'deki bankalara yatırmaları durumunda oradan çimento, demir, işçi borcu gibi ödeme yaparken, bu sırada geçen sürede bankada para beklerken, eğer kur farkı oluştuysa Maliye'nin bu farktan vergi isteğini anlattı. Buna karşın yabancı bankalarda böyle bir verginin söz konusu olmadığına işaret eden Eren, Türk bankalarında yurtdışında yaptıkları işlerin hakedişlerinin değerlendirmesini yapamadıklarını söyledi. TMB Başkanı Eren, görüşülen hususlarda Vergi Konseyinin çalışma grubu kurarak kendilerine destek vereceğini sözlerine ekledi.