Müteahhitler artık rahat çalışamayacak

T24 - Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Çankırı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada eksik ve aykırı yapılar yapan müteahhitlerin artık rahat çalışmayacağını belirtti.





Özel müteahhitleri kayıt altına alarak denetimleri artıracaklarını belirten Demir, “Ruhsat ve eklerine aykırı bir yapı yapılmışsa müteahhit ikinci bir inşaat alamayacak. Bu müteahhit Türkiye'nin neresine giderse gitsin bu eksikliği düzeltmediğinde ikinci bir yapı yapamayacak. Vatandaşımız daire aldığında yaşadığı eksiklikler bu sayede ortadan kalkacak” dedi.



Bakan Demir buradaki açıklamaların ardından Çankırı tapu ve Kadastro Müdürlüğünü gezerek burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Bazı vatandaşlara hizmetten memnun olup olmadıklarını soran Demir, önümüzdeki süreçte tapu müdürlüklerine POS cihazı konularak, vatandaşların ödemelerini kredi kartları ile yapabileceklerini kaydetti.





Kadastro işlemlerine de yeni düzenleme



Bayındırlık ve İskan bakanı Mustafa Demir, çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Çankırı'ya geldi. Çankırı Hükümet Konağı önünde karşılanan Bakan Demir, Vali Şemsettin Uzun'un makamına geçerek brifing aldı. Yaptığı açıklamada, kadastro işlemlerinde yeni bir düzenleme getirdiklerini ifade eden bakan Demir, “Tüm kadastro işlemleri 3 yıl içerisinde tamamlanarak bilgisayar ortama aktarılacak. Bundan sonra isteyen İstanbul'dan Çankırı'daki malını alıp satacak. Hatta yurt dışındaki bazı merkezlerde alım satımlar yapılacak. Mesela Berlin'de yaşayan bir gurbetçimiz elektronik ortamda Çankırı'daki taşınmazını satabilecek” dedi.



İller Bankası'nın belediyelere desteğinin artarak devam edeceğini ifade eden Bakan Demir, şunları söyledi: “İller Bankası 2002 yılı öncesinde kapatılması gündemde olan bir kurumdu. 2009 yılında 900 bin TL belediyelere desteği oldu. 2010 yılında bu desteğinde bin 200 TL civarında planladık. Ama bu rakamı artırmayı düşünüyoruz. İller Bankası nüfusu 10 binin altında olan yerleşim yerlerinin alt yapı ihtiyaçlarının yüzde 75'ine kadarlık kısmına hibe verecek.”





