T24 LogoT24 Logo
Gündem

Müteahhit'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan oğul ve arkadaşı adliyeye sevk edildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda şatışa çıkardığı dairede öldürülmüş halde bulunan müteahhit Cafer Çelik cinayetiyle ilgili gözaltına alınan oğlu ve onun arkadaşı adliyeye sevk edildi

21 Şubat 2018 20:11

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU\'nda şatışa çıkardığı dairede öldürülmüş halde bulunan müteahhit Cafer Çelik cinayetiyle ilgili gözaltına alınan oğlu ve onun arkadaşı adliyeye sevk edildi.

 Beyoğlu, Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi\'nde dün meydana gelen olayda gelen bir telefon üzerine daire göstermek için yaptığı inşaata giden, müteahhitlik yapan 63 yaşındaki Cafer Çelik, öldürülmüş olarak bulunmuştu. Yapılan incelemede Cafer Çelik\'in başına merdane ile vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Polis yaptığı soruşturmada güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek cinayeti Cafer Çelik\'in oğlu ve onun arkadaşı tarafından işlendiğini belirleyerek gözaltına almıştı. 

Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Kadir Ç. ile arkadaşı Sinan C. adliyeye sevk edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali AKSOYERİSTANBULDHABEYOĞLUCaferMahallesi Etibank CaddesiYapılanPolisBüro AmirliğindeKadirSinan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24