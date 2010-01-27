Müteahhit Tümen Maldivler'de öldü!

Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden Eser Tümen, Maldivler’de geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayatını kaybetti.



65 yaşındaki işadamı, eşi Samra ve kızı Aslı’yla birlikte tatil yapmak için Maldivler’de bulunuyordu. Tümen’in diğer kızı Esra Tümen CNN Türk’te program yapıyor. Oğlu Mert Tümen’in ise yakında babasından işleri devralmaya hazırlandığı öğrenildi.



Müteahhitlik ve inşaat şirketi TML’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Eser Tümen, bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında birçok büyük ölçekli projelerin altına imza attı. Tümen Libya, Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Gürcistan’ın da aralarında bulunduğu pek çok ülkede müteahhitlik ve inşaat hizmeti veren TML’nin kurucuları arasında yer aldı. Türkiye Müteahhitler Birliği üyelerinden TML, 1992 yılında dört ortaklı bir şirket olarak kuruldu.





En büyükler listesinde



İnşaat sektörünün prestijli yayınlarından dünya çapında 78 bin abonesi bulunan Engineering News Record’un açıkladığı 2005 yılının en büyük 225 uluslararası inşaat şirketleri listesinde TML İnşaat da yer almıştı.



Eser Tümen, Türkiye’nin ilk mühendislik şirketlerinden biri olan STFA İnşaat Grubu’nun kurucuları Fevzi Akkaya ile Sezai Türkeş’in sağ kolu hatta manevi oğulları olarak iş dünyasında öne çıktı.



STFA grubunda ortaklığı da bulunan Eser Tümen, grubun denizcilik şirketi STFA bünyesinde Sedef Gemi Endüstrisi şirketinde Genel Müdürlük görevini de üstlendi. Bu dönemde denizcilik sektöründe gemi inşaası ve işletmecilik alanında iş yaptı. STFA grubu Sedef Gemi Endüstrisi şirketini 2001 yılında Kalkavan Ailesi’ne ait olan Turkon Holding’e sattı.





TML inşaat, enerji ve denizcilikte öne çıkıyor



Eser Tümen’in yönettiği TML, genel müteahhitlik ve inşa yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirket Türkiye, Libya, Azerbaycan, Gürcistan ve Bosna-Hersek’te aktif iş yapıyor. TML’nin iştiraki olan firmalar arasında, STFA grubundan birçok şirket var. Bunun yanı sıra TML’nin FILO Deniz Taşımacılığı, TİBOT Yapı Market ve BOROVA-TML Enerji olmak üzere inşaat, enerji ve denizcilik alanında iştirakleri bulunuyor. TML, Tekfen’le yurtdışında ortak iş yapıyor.



