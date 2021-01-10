Mutasyona uğrayan Koronavirüs, Rusya'da da görüldü

İngiltere’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Koronavirüs'ün mutasyona uğramış yeni türü Rusya’da tespit edildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova yaptığı açıklamada, Rusya’da ilk kez Covid-19 mutasyona uğrayan yeni türünün tespit edildiğini ifade etti.

Popova, "Bir kişide Koronavirüs mutasyonu görüldü" ifadelerini kullanarak, ülkede en kötü senaryoya karşı tedbirlerin alındığını ve ülke genelinde halka korona virüs aşısının uygulanmaya devam edildiğini belirtti.

Başkan Popova virüsün yeni türüne yakalanan kişi hakkında daha fazla bilgi vermedi. Rus medyasında yer alan haberlerde ise yeni türe yakalanan kişinin İngiltere’den Rusya’ya dönen bir Rus vatandaşı olduğu belirtildi. (İHA)