Mutasyon HIV'in ilaç direncini kırıyor

Yanlışlıkla bulunan bir HIV mutasyonunun, virüsün mevcut ilaçlara karşı geliştirdiği direnci kırarak, virüsle mücadeleyi kolaylaştırdığı keşfedildi.

Missouri Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının da dahil olduğu uluslararası araştırmada, 172K adı verilen bir insan bağışıklık yetmezlik virüsü (HIV) mutasyonunun, virüsü tedavi için elverişli hale getirdiği tespit edildi. Polimorfizm olarak adlandırılan HIV mutasyonlarından 172K’nın keşfiyle, doktorların HIV taşıyan kişilere daha etkili reçeteler yazabileceği öne sürüldü.

Missouri Üniversitesi Basın Ofisi’nin haberine göre, araştırmada yer alan Stefan Sarafianos, “172K adlı HIV mutasyonu, virüsün bazı türlerinin ilaçlara olan direncini kırıyor. Virüsün normal aktivitelerini etkilemiyor, ancak HIV’in iki tür ilaca gösterdiği direncin azalmasında rol oynuyor. HIV dizinlerinin yaklaşık yüzde 3’ünün 172K polimorfizmi barındırdığını düşünüyoruz” dedi.

Var olan tedaviyi daha etkili kılıyor

Bir retrovirüs olan HIV, ters transkriptaz adlı bir enzim salgılayarak kendi genetik kodunu kopyalıyor. Bu kopyalar, virüs tarafından konak olarak kullanılan kişinin kendi genine yerleşiyor ve HIV üremeye devam etmek için konağın hücresini kullanıyor. İki tip ilaç, nükleosit (NRTIs) ve nükleosit olmayan (NNRTIs) revers transkriptaz inhibitörleri, bu süreci ilerleme aşamasındayken durdurabiliyor.

Bazı HIV türleri NRTIs ve NNRTIs ilaçlarına karşı direnç kazanmış olmasına rağmen, 172K polimorfizmi bu direnci engellemede ve iki ilaç sınıfının da virüslere karşı etkili savaşmasında rol oynuyor. Bu polimorfizmin, kendi türü içinde ilaç direncini baskılayan ilk mutasyon olduğuna inanılıyor.

Mutasyon etkisi yanlışlıkla keşfedildi

172K adlı polimorfizm, Japonya’daki AIDS Klinik Merkezi’nde çalışan bir uzman tarafından yanlışlıkla keşfedildi. Araştırmacılar, ilk kez bir hastada tespit edilen mutasyonu, laboratuar ortamında yeniden yaratmayı başardı.

Sarafianos, keşfedilen mutasyonun yaratacağı etkiyle ilgili, “Doktorlar, HIV taşıyan kişilere ilaç verirken, HIV mutasyonlarının ve bunlara karşı ilaçların olduğu bir veri tabanı kullanıyor. 172K polimorfizmiyle ilgili bulgularımız bu veri tabanına eklenince, virüsü taşıyan kişilerde bu mutasyonu saptayan doktorlar, ilaçların virüse karşı etkili olduğu vaktin geldiğini biliyor olacak” açıklamasını yaptı.

Mutasyonların HIV virüsünün ilaçlara olan direncini nasıl etkilediğini konu alan araştırma Journal of Biological Chemistry dergisinde yer aldı. (ntvmsnbc)