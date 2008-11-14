'Mutant' sebzeler AB'ye girdi!

Avrupa Birliği, yanlış olduğu düşünülen şekil ve ölçülerdeki meyve ve sebzelerin satışını engelleyen tartışmalı düzenlemeyi kaldırdı. Buna göre artık aralarında yamuk havuçlar ve kabuğu ince soğanların da bulunduğu 26 çeşit ürün satışa sunulabilecek.





AB Komisyonu yıllar süren protestoların ardından, süpermarket ve dükkanların meyve ve sebzelerin yaklaşık yüzde 20'sini reddetmesine yol açan düzenlemeye son verdi.



Buna göre artık aralarında yamuk havuçlar ve kabuğu ince soğanların da bulunduğu 26 çeşit ürün satışa sunulabilecek.



Elma, armut, domates gibi geri kalan 10 çeşit için ise standartlar devam edecek.



Avrupa Birliği mevzuatına göre, sebze ve meyvelerin boyut ve şekilleri belli kriterlere bağlı olmak zorundaydı.



Örneğin bir muzun Avrupa Birliği'nde satılabilmesi için şu kriterlere uyması gerekiyordu: "Meyvenin yatay ve dikey eksenlerde, yan yüzeyiyle ortası arasındaki doksan derecelik enlemesine bölümün kalınlığı en az 27 milimetre olmalı."



Ama artık bu gibi kriterler - en azından bazı sebze ve meyveler için - artık geçerli olmayacak.



Bu ürünler şöyle: kayısı, enginar, patlıcan, avokado, kuşkonmaz, fasulye, Brüksel lahanası, havuç, karnabahar, kiraz, kabak, kültür mantarı, sarımsak, kabuklu fındık, lahana, pırasa, kavun, soğan, bezelye, erik, kereviz, ıspanak, kabuklu ceviz, karpuz ve hindiba.(BBC)

