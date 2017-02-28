Musul'dan kaçışlar sürüyor

Irak terörle mücadele birliği (CTS), bugün aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 300 kişinin Musul'u terk ettiğini açıkladı.

Birliğin komutanlarından General Salman Haşim, IŞİD mensuplarının kaçışını engellemek için sivillerin kontrol noktalarında kimlik kontrolüne tabi tutulduğunu söyledi. Haşim, kontrol sırasında kimlik bilgilerinin, ellerindeki veri bankasında bulunan verilerle örtüşüp örtüşmediğinin incelendiği açıklandı.

Irak ordusu, Musul'u geri almak üzere IŞİD'e karşı ekim ayında operasyon başlatmıştı. Operasyonun başladığı tarihten bu yana en az 16 bin kişinin bölgeyi terk ettiği tahmin ediliyor.

Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre, Musul'un hükümet güçlerinin kontrolündeki batısında en az 750 bin sivil daha bulunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/DW/BÖ/HS