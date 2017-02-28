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Dünya
Deutsche Welle

Musul'dan kaçışlar sürüyor

Irak ordusunun IŞİD'e karşı operasyonlarını sürdürdüğü Musul'dan kaçışlar devam ediyor. Sadece bugün en az 300 kişinin kentten ayrıldığı bildirildi.

28 Şubat 2017 21:07

Irak terörle mücadele birliği (CTS), bugün aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 300 kişinin Musul'u terk ettiğini açıkladı.

Birliğin komutanlarından General Salman Haşim, IŞİD mensuplarının kaçışını engellemek için sivillerin kontrol noktalarında kimlik kontrolüne tabi tutulduğunu söyledi. Haşim, kontrol sırasında kimlik bilgilerinin, ellerindeki veri bankasında bulunan verilerle örtüşüp örtüşmediğinin incelendiği açıklandı.

Irak ordusu, Musul'u geri almak üzere IŞİD'e karşı ekim ayında operasyon başlatmıştı. Operasyonun başladığı tarihten bu yana en az 16 bin kişinin bölgeyi terk ettiği tahmin ediliyor.

Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre, Musul'un hükümet güçlerinin kontrolündeki batısında en az 750 bin sivil daha bulunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/DW/BÖ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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IrakIŞİDMusulGeneral Salman Haşim IŞİDGöçDeutsche Welle Türkçe AFP/DW/BÖ/HS

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