Musul’daki Türk Başkonsolosluğu IŞİD’in elinden geri alındı

IŞİD'in Irak'taki son güçlü kalesi olan Musul'da dün gece yarısı düzenlenen operasyonda, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluk binasının da içinde bulunduğu bölgenin tamamen Irak ordusu ve müttefiklerinin kontrolüne geçtiği belirtildi.

Başkonsolosluğun yakınlarında bulunan Teyyaran Mahallesi'nin geri alınmasının ardından, bölgede bulunan patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi ile Irak güçleri bölgeyi kontrol altına aldı.

2014 yılının Haziran ayında Musul'un IŞİD'in eline geçmesinin ardından şehirdeki Türk Başkonsolosluk binası boşaltılmıştı. Binanın IŞİD tarafından karargâh olarak kullanılması üzerine ise koalisyon uçakları binayı kullanılmaz hale getirmişti.

Ele geçirilen bölgede bulunan binalar arasında IŞİD'in 2014 yılında yağmaladığı Merkez Bankası'nın ana şubesi ve onun yakınlarında yer alan bir mahkeme binası da bulunuyor.

Pazar günü Iraklı güçler şehrin batı bölgesine doğru taarruza geçmiş ve ertesi gün Dicle nehrinin üstünde bulunan al-Hurriya (Hürriyet) köprüsünü ele geçirmişlerdi. Ele geçirilen bölgelerin Musul'un iç kısımlarında konuşlanan IŞİD militanlarına karşı düzenlenecek yeni operasyonların önünü açabileceği belirtiliyor.

Bu esnada şehirden her gün binlerce sivilin kaçtığı da kaydediliyor.