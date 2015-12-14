Musul'daki Türk askerinin bir kısmı geri çekildi

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki Musul'da bulunan Başika kentindeki askeri varlığını artırması, iki ülke arasında gerilime sebep olmuştu. Türkiye, TSK'ya mensup askerlerin, Peşmergelere IŞİD'e karşı eğitim vermek amacıyla bölgede bulunduğunu ve asker sayısının da buradaki eğitimcilerin güvenliği için artırıldığını söylerken; Bağdat'taki merkezi Irak yönetimi ise yaşananların "toprak bütünlüğüne müdahale" olduğunu belirterek askerlerin bölgeyi derhal boşaltmalarını talep etmişti.

Türkiye ve Irak arasındaki gerginlik devam ederken, Reuters haber ajansı, Başika'daki Türk askerlerinin bir kısmının yeni düzenleme kapsamında kuzeye doğru intikal ettiğini duyurdu. Türk askerinin kuzeye doğru intikal ettiği haberini Anadolu Ajansı da doğrulayıp abonelerine servis etti.

"Geri çekilme değil yeniden tanzim etme!"

Askeri kaynaklar, yaşananların 'geri çekilme' değil, 'yeniden tanzim etme' olduğunu belirtirken; Diken haber sitesine konuşan bir Peşmerge komutanı Başika'daki üsten bu sabah 8 tank ve tırlarla 144 askerin çekildiğini ve üste halen 450 Türk askerinin bulunduğunu söyledi. Hürriyet gazetesinin internet sitesindeki habere göre de 4 Aralık'ta yapılan sevkiyattan 10 gün sonra 400 kadar asker ve 25 tankın bir kısmı başka bir yere intikal etti.

Reuters'ın haberine göre askeri kaynaklar, Türkiye'nin Irak'ın Musul kenti yakınlarındaki Başika kampındaki askerlerinin bir bölümünün yapılan yeni düzenleme kapsamında kuzeye doğru intikal ettiğini söyledi. Reuters'a konuşan kaynaklar geçen Cuma günü Başbakanlık tarafından açıklanan "yeni düzenleme"yi hatırlatarak bu çerçevede Başika kampındaki Türk askerlerinin bir bölümünün kuzeye doğru intikal ettiğini belirtti.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'nun, Bağdat'a gitmesinin ardından 11 Aralık günü Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "IŞİD’le mücadeleye katılacak Iraklı gönüllülerin tarafımızdan eğitildiği Başika’daki kampa yönelik son dönemde yoğunlaşan güvenlik riskleri nedeniyle artırılan koruma gücüne mensup askeri personelin alandaki eğitim ve güvenlik durumuna göre yeniden tanzimi hususu da Irak Hükümetinin hassasiyetleri dikkate alınarak kararlaştırılmış, aynı zamanda, Irak Hükümetiyle güvenlik alanında işbirliğinin derinleştirilmesini teminen yeni mekanizmalar oluşturulması için bir çalışma başlatılması konusunda mutabık kalınmıştır"ifadelerine yer verilmişti.

Erdoğan: Geri çekilmek gibi bir şey

söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık Perşembe günü Irak'la yaşanan Musul'a asker gönderme krizini değerlendirerek "Bizim askerlerimiz eğitimci olarak oraya gitti. Geri çekilmek gibi bir şey söz konusu değil" açıklaması yapmıştı.

Davutoğlu: Bazen tahkim, bazen tanzim yapılır

Başbakan Ahmet Davutoğlu da bir televizyon kanalında askerlerin çekilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Askeri gereklilik ne ise onu yaptık. Birliğimiz orada olmaya devam edecek. Bazen tahkim, bazen tanzim yapılır. Irak hükümetiyle her türlü işbirliğini yapmaya hazırız" dedi. Davutoğlu şöyle devam etti:

"Tehdit varsa tanzim yapılır, yoksa başka yere kaydırılır. Bugün de atılan adımlar da yeniden tanzim şeklindedir. İlgili güvenlik birimlerimiz yaptığı değerlendirmelere göre bu ihtiyacın hasıl olduğu ortaya çıktı. Türk askeri eğitim için orada olmaya devam edecek. Bugün yapılan tanzim askerlerimizin güvenliği için. Asker sayısının artırımı konusunda şartlar son derece dinamik, şartlar ne gerektirirse o yapılır. Irak'la hem anlaşma yapmak, hem de birlikte faaliyet yürütme konusunda kapımız açık. Irak hükümeti ile yüz yüze görüşülerek adımlar atıldı."