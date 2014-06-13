Musul'da rehin tutulan şoförlerin aileleri eylemde

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın Musul kentinde rehin alınan tır şoförlerinin aileleri, şoförlerin çalıştığı firmanın önünde oturma eylemi başlattı.

Silopi'de Irak'ın Musul kentinde rehin alınan TIR şoförlerinin aileleri, şoförlerin çalıştığı firmanın önünde oturma eylemi başlatarak firmada araçların giriş ve çıkışlarını engelledi. Aileler adına gazetecilere açıklama yapan Vehip İsmailoğlu, çocukları serbest bırakılana kadar eylerine devam edeceklerini söyledi.

Şoförlerin fidye verilmemesi nedeniyle serbest bırakılmadığını savunan İsmailoğlu, yetkili kurumlardan yardımlar beklediklerini bildirdi.

Şoförlerin serbest bırakıldığı yönünde haberlere tepki gösteren İsmailoğlu, şöyle konuştu: "Öyle bir tespit yok. Hepsi yalan. Fidye istemişler. 5 milyon dolar istiyorlar. Firma, bu fidyeyi vermemeye gayet gösteriyor. En son 3 saat önce şoförlerden biri olan ağabeyimle görüştüm. Ağabeyim Ceyvan İsmailoğlu, bilmedikleri bir yere götürüldüklerini söyledi. Şoförlerin serbest bırakılması için biz de elimizden gelen neyse yapacağız. Eylemimiz şoförler gelinceye kadar sürecek."

Firma önünde ailelerin oturma eylemi sürüyor.