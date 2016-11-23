Musul'da IŞİD'in tüm yolları kesildi

Irak Savunma Bakanlığı, Musul kentindeki IŞİD milislerine ulaşan tüm ikmal yollarının kesildiğini duyurdu. Açıklamada Şii Haşdi Şabi örgütünün Telafer-Sincar yolunu kontrolü altına aldığı ve buradaki Peşmerge güçleri ile birleştiği ifade edildi.

Irak Ordusu IŞİD kontrolündeki Musul kent merkezine şehrin doğusundan taaruzda bulunurken Haşdi Şabi milisleri kente batıdan girmeye çalışıyor. Şii milislerin, bu saldırılar neticesinde Musul’un kuzeyindeki bazı bölgeleri de ele geçirdiği bildiriliyor.

Geçtiğimiz hafta Telafer kentinin güneyindeki havaalanının kontrolünü ele geçiren İran destekli Haşdi Şabi’nin bölgedeki operasyonları özellikle Sünni çevreler tarafından tepki ile karşılanıyor. Iraklı Sünniler, Şiilerin Haşdi Şabi’nin askeri harekat kapsamında etki alanlarını genişletmesinden endişeleniyor.

Sünni-Şii sorunu

Haşdi Şabi halihazırda Sünni nüfusun yaşadığı birçok bölgeye girmiş durumda. Gözlemciler yaşanan gelişmelerin, Şiilerle Sünniler arasındaki krizi daha da büyütebileceği uyarısında bulunuyor.

Öte yandan IŞİD’in Musul’un merkezindeki hareket kabiliyeti de giderek azalıyor. IŞİD’e yakınlığı ile bilinen haber ajansı Amak, ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından düzenlenen hava saldırılarında Dicle nehri üzerindeki bir köprünün daha yıkıldığını duyurdu. Şehrin doğu ve batı yakalarını biri birinden ayıran Dicle Nehri üzerindeki beş köprüden dördü tahrip edilmiş durumda. ABD’li uzmanlara göre Musul’da 3 bin ila 5 bin arasında IŞİD militanı bulunduğu tahmin ediliyor. Irak ordusu ve müttefikleri geçtiğimiz hafta içinde Musul’a geniş çaplı yeni bir saldırı başlatmıştı. Kenti elinde tutan IŞİD’in de şiddetli bir direnç gösterdiği belirtiliyor.

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dpa/afp, ET/BD