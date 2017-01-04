Musul'da intihar saldırısı; 14 ölü

Irak'ta IŞİD'in kontrolündeki Musul kentinde düzenlenen intihar saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 sivilin öldüğü, en az 32 kişinin yaralandığı bildirildi.

Musul kentinin güneydoğusunda yer alan el-Vahde Mahallesi'nde bir militan, bomba yüklü buldozerle intihar saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 sivilin öldü, en az 32 kişi yaralandı.Yaralıların, Irak ordusuna bağlı Özel Kuvvetler birliklerine ait araçlarla hastaneye kaldırıldığ belirtildi.