-MUSUL'DA BOMBALI SALDIRI: 3 ÖLÜ 2 YARALI BAĞDAT (A.A) - 27.06.2011 - Irak'ın kuzeyindeki Musul şehrinde bir polis devriyesini hedef alan bombalı saldırıda 3 sivil öldü, 2 polis yaralandı. Musul Emniyet Müdürlüğünden bir kaynak, Musul şehrinin doğusunda yeralan Bazvaya semtinde, bugün öğle saatlerinde bir lokantanın önünde park halindeki bomba yüklü bir aracın, polis devriyesinin geçtiği sırada patlatıldığını belirtti. Olayda ilk belirlemelere göre 3 sivilin öldüğü, 2 polisin yaralandığı kaydedildi.