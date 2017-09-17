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Dünya

Musul'da bombalı saldırı: 15 ölü, 23 yaralı

Patlamanın Sünni aşiret güçlerinin askeri eğitim merkezi olarak kullandığı bir okulda meydana geldiği belirtildi

17 Eylül 2017 18:25

Musul'un batısında Sünni aşiret güçlerinin askeri eğitim merkezi olarak kullandığı bir okula yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 15 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Musul'un batısında bulunan Mecarin köyünde bölgenin kontrolünü sağlayan Haşdi Aşair (Sünni aşiret güçleri) mensuplarının eğitildiği bir okula yerleştirilen patlayıcı infilak etti. Olayda 12'si aşiret güçlerinden 15 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Diğer ölülerin ve yaralıların okulun çevresinde oturan siviller olduğu kaydedildi.

Okul, Irak ordusuyla birlikte bölgenin güvenliğini sağlamakla görevlendirilen aşiret güçlerine, askeri eğitim alanı olarak kullanmaları amacıyla teslim edilmişti. Saldırın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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