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Musul’a havadan keşif operasyonu

Diyarbakır 2’nci Hava Kuvveti komutanlığından kalkan keşif uçakları Musul ve çevresinde keşif uçuşu yaptı

12 Haziran 2014 14:49

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Türk konsolosluğunu basarak çalışanları rehin almasının ardından Türkiye bölgede keşif uçuşu yapmaya başladı. Bağdat ile koordineli yapılan uçuşların olası bir operasyon için yer tespiti amaçlı olduğu öğrenildi.

Al Jazeera Türk'ten Mahmut Bozarslan'ın ulaştığı askeri kaynakların verdiği bilgiye göre keşif uçuşları Çarşamba günü başladı. Diyarbakır 2’nci Hava Kuvveti komutanlığından kalkan keşif uçakları Musul ve çevresinde keşif uçuşu yaptı.

Keşif uçaklarıyla birlikte Batman’daki hava üssünde konuşlandırılan insansız hava araçları da bölgeye gönderildi. Bölgeden alınan anlık görüntüler Türiye'deki merkeze gönderildi ve elde edilen bilgiler Bağdat ile de paylaşıldı. 

Kaynaklar, keşif uçuşlarının Irak hükümetiyle koordineli olarak planladığını ve yapıldığını söylüyor. Keşif uçuşlarının bugün de sürmesi bekleniyor.

Yetkililer keşif uçuşlarının olası bir operasyon için yer tespiti ve operasyon planlaması için yapıldığını aktardı. 

Diyarbakır’daki 2’nci Hava Kuvvet Komutanlığı Türkiye’nin en büyük hava üslerinden biri. Daha çok PKK’ya karşı yürütülen operasyonlarda kullanılan üs son zamanlarda Suriye sınırındaki keşif uçuşlarında da kullanılıyor.

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