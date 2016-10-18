Musul çevresindeki köyler IŞİD'den kurtarılıyor

Irak devlet televizyonunun ordu kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Musul'un güneyindeki 12 köy IŞİD'den kurtarıldı. Federal Polis Güçleri komutanı Şakir Cevdet Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada sabah saatlerinde bu köylerde IŞİD üyeleriyle sıcak çatışmaya girdiklerini söyledi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani operasyonla ilgili cephe hattında bir basın toplantısı düzenledi. Barzani harekâtın ilk gününde 200 kilometrekarelik arazinin ve Musul'un doğusundaki köylerin IŞİD'in elinden alındığını söyledi.

Merkezi hükümetle Kürt güçleri arasındaki işbirliğini öven Mesud Barzani "İlk kez Peşmerge ile Irak ordusunun kanları savaş meydanında birbirine karışıyor. Umarım bu iyi bir geleceğin işareti olur” diye konuştu. Barzani Kürt ve Irak ordu güçlerinin "Musul'un Halep olmamasını güvence altına almak” için çalışacaklarını ifade etti. Kürt lider, IŞİD'in intikam amaçlı düzenleyeceği saldırılara da izin verilmeyeceğini söyledi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin 1 milyon 800 bin sığınmacıya ev sahipliği yaptığını kaydeden Mesut Barzani bölgesinin yeni bir sığınmacı göçünün üstesinden gelmesinin mümkün olmadığını belirtti. Musul operasyonuna yaklaşık 4 bin Peşmerge katılıyor.

IŞİD'in kentteki tahmini gücü 4 bin ila 8 bin

Reuters haber ajansı muhabiri kentin doğu yakasının helikopterlerle vurulduğunu ve patlama seslerinin geldiğini geçti. Kürt Peşmerge güçleri köylerin kontrolünü ele geçirerek doğu tarafından kente ilerleyişlerini sürdürüyor.

IŞİD Irak'ın en büyük ikinci kenti olan 1,5 milyon nüfuslu Musul'u iki yıl önce ele geçirerek halifeliğini ilan etmişti. Radikal İslamcı örgütün, Musul'da 4 bin ila 8 bin savaşçısı olduğu tahmin ediliyor. Musul operasyonuna katılan Irak Ordu güçleri Kürt Peşmergeler ve Sünni aşiret savaşçılarının toplam gücü ise 30 bini buluyor. ABD öncülüğündeki 60 ülkenin katıldığı uluslararası koalisyon da operasyona hava desteği veriyor. Musul'un düşmesi halinde IŞİD'in elindeki en önemli kent Suriye'deki Rakka olacak.

Musul operasyonuyla ilgili bir açıklama da ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'dan geldi. Carter "IŞİD'e kalıcı bir yenilgi yaşatmak için bu tayin edici bir an. Iraklı partnerlerimizin ortak düşmanımızı yeneceklerine, Musul'u ve Irak'ın geri kalanını IŞİD'in nefretinden ve vahşetinden kurtaracaklarına inanıyoruz” diye konuştu.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyona katılan 12 ülkenin savunma bakanları 25 Ekim'de Musul gündemiyle bir araya gelecek. ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ın da katılacağı Paris'teki buluşmaya Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian ev sahipliği yapacak. Görüşmede Musul operasyonunun bilançosu çıkartılacak.

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Reuters, dpa, afp / EC, GA