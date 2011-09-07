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Müsteşarlar yurda döndü İSTANBUL (A.A)

07 Eylül 2011 22:39

-Müsteşarlar yurda döndü İSTANBUL (A.A) - 07.09.2011 - Mavi Marmara gemisi krizi nedeniyle Türkiye'den özür dilemeyen İsrail ile diplomatik ilişkilerin ikinci katip düzeyine düşürülmesinin ardından, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği müsteşarları Ceylan Özen, Burç Ceylan, Olgun Yücekök ve Fulya Yücekök yurda döndü. Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla saat 17.30'da Tel Aviv'den İstanbul'a gelen diplomatlardan Büyükelçilik Müsteşarı ve Geçici Maslahatgüzar Ceylan Özen, Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dışişleri Bakanlığından alınan talimat doğrultusunda bugün itibariyle Tel-Aviv'deki görevlerini tamamlayarak yurda döndüklerini ifade eden Özen, ''Tel Aviv'deki görevimiz bitmiş bulunuyor. Türkiye'ye 4 müsteşar arkadaşımla beraber geldik. İsrail'de şu anda sadece ikinci katip arkadaşımız kaldı'' dedi.  -''İsrail kamuoyu yanlışları görecektir''- İsrail kamuoyunda Türkiye ile İsrail arasında yaşanan kriz konusunda çok değişik fikirler olduğunu kaydeden Özen, ''Siz neleri okuyup görüyorsanız biz de aynı şekilde takip ettik. Değişik fikirler var tabii, ama umuyorum ki yapılan yanlışları İsrail kamuoyu da tek tek görecektir, sadece bunu ümit edebiliyorum...'' diye konuştu.

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