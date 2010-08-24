-MÜSTEŞAR SİNİRLİOĞLU'NUN WASHİNGTON TEMASLARI BAŞLADI NEW YORK/WASHİNGTON (A.A) - 23.08.2010 - Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun Washington'daki resmi temasları bugün başladı. Washington'daki diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Müsteşar Sinirlioğlu bugünkü temasları çerçevesinde ilk önce ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı William Burns ile görüştü. Sinirlioğlu'nun bugünkü temaslarına ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Dennis Mcdonough, ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Michele Flournoy ve Amerikan Türk Konseyi (ATC) Yönetim Kurulu Başkanı Richard L. Armitage ile yapacağı görüşmelerle devam edeceği bildirildi. Müsteşar Sinirlioğlu'nun yarınki temaslarında ise ABD'nin Avrasya Enerji Özel Temsilcisi Richard Morningstar ile Yardımcısı Mark Parris, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Jim Steinberg, ABD Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu müsteşar yardımcısı Philip Gordon ile görüşeceği, düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezinde (CSIS) basına kapalı bir toplantıya katılacağı ve ABD'de yabancı basın temsilcileriyle sohbet toplantısında biraraya geleceği öğrenildi. Sinirlioğlu'nun Washington'da siyasi iştişarelerde bulunacağını belirten diplomatik kaynaklar, iki ülkenin gündeminde ne varsa en ince detayına kadar ele alınacağını, ekonomik ve kültürel ilişkilerle ilgili konuların da gündeme geleceğini belirttiler. Kaynaklar görüşmelerin iyi gittiğini ve Müsteşar Sinirlioğlu'nun Washington'da son derece yoğun temasları olacağını ifade ettiler. Heyetin temaslarına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan da katılıyor. Müsteşar Sinirlioğlu ve beraberinde Müsteşar yardımcıları Büyükelçi Selim Yenel ve Büyükelçi Tacan İldem'in bulunduğu Dışişleri Bakanlığı heyetinin ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile yapacakları görüşmelerde, İran'ın nükleer dosyası ve yaptırım kararları, Irak'taki gelişmeler ve hükümet kurma süreci, Türkiye-İsrail ilişkileri ve Afganistan'daki durum gibi önemli gündem maddelerinin ele alınacağı bildirilmişti. Müsteşar Sinirlioğlu ve beraberindeki heyet çarşamba günü New York'tan Türkiye'ye dönmek üzere hareket edecek. (ÖŞ-EHK)