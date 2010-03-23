Müsteşar, HSYK toplantısını terk etti

T24 - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçilmiş üyeleri, Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve Kurul Üyesi Ahmet Kahraman'ın ''toplantıyı terk etmesi üzerine kurul toplantısının yapılamadığını'' bildirdi. Açıklamada HSYK Başkanvekili Özbek'in 18 Mart tarihli toplantı için kurul gündemine alınmasını istediği "boşalan yerlerin doldurulması ve yetki ataması"nın gündeme de alınmadığı da belirtildi.



''HSYK'nın seçilmiş üyeleri'' adına yapılan yazılı açıklamada, kurulun bugün olağan gündemini görüşmek üzere üye tam sayısıyla toplandığı belirtildi.



Toplantı başladığında kurul üyelerinden Ali Suat Ertosun'un 2010 yılında çıkarılan ''2009 yılı güz kararnamesi'' taslağında görüşülmeyip geriye bırakılan atama kararnamesi ile 29 Ocak 2010'da gündeme alınıp görüşülmesini istediği ilke kararları ve diğer konulara ilişkin yazılı önergeleriyle yetki kararnamesinin gündeme alınması istemini içeren sözlü önergesinin görüşülmesine geçildiği belirtildi.



Açıklamada, bu sırada Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve Kurul Üyesi Ahmet Kahraman'ın ''bu tür önergelerin verilmesine ve görüşülmesine karşı olduğunu, görüşülmesi durumunda toplantıyı terk edeceğini'' bildirerek, toplantıdan ayrıldığı bildirildi. Bu nedenle kurul toplantısının yapılamadığı kaydedildi.



'Kurul gündemindeki konuları görüşememiştir'



HSYK'nın seçilmiş üyeleri adına yapılan yazılı açıklamada, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İç Yönetmeliği'nin 8. maddesinin 3. fıkrasında kurul gündeminin ''kurul başkanı veya başkan vekili tarafından işin önemi, ivedi veya süreli oluşuna göre düzenleneceği'' hükmünün yer aldığı anımsatıldı.



Bu hüküm uyarınca, Kurul Başkanvekili Kadir Özbek tarafından 17 Mart 2010'da personel genel müdürlüğüne yazılan yazı ile ''Yargıtay üye seçimleriyle emeklilik ve benzeri nedenlerle meslekten ayrılmalar sonucu boşalan yerlerin doldurulması ve daha sonra da ataması yapılanların yetkilerinin belirlenmesi için kararname taslaklarının acilen kurula sunulmasının istendiği'' ifade edilen açıklamada, buna rağmen konunun 18 Mart 2010 tarihli kurul gündemine alınmadığı belirtildi.



Kurulun toplantı günlerinin Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca belirlendiği, kurulun bu günlerde gündemli olarak toplandığı anımsatılan açıklamada, gündemde değişiklik yapılmasının da aynı yönetmeliğin 9. maddesine göre önerge verilmek suretiyle gerçekleştiği kaydedildi.



Açıklamada, ''18 Mart 2010 tarihli gündemde kararname taslaklarıyla ilgili maddeye yer verilmemesi ve bugünkü gündemde de bu konunun bulunmadığının görülmesi üzerine 19 Mart 2010 tarihinde hazırlanan önergelerin iç yönetmeliğin 9. maddesi işletilmek suretiyle gündeme alınması istenmiştir. İlgili mevzuat uyarınca toplanan ve çalışmalarını sürdüren HSYK, Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve Kurul Üyesi Ahmet Kahraman'ın kurul toplantısını terk etmesi nedeniyle gündemindeki konuları görüşememiştir'' denildi.

