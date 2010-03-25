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Müsteşar 'cenazeye gitti' HSYK yine toplanamadı

Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve Kurul Üyesi Ahmet Kahraman toplantıya gelmediği için HSYK toplanamadı.

25 Mart 2010 02:00

T24- Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve Kurul Üyesi Ahmet Kahraman toplantıya gelmediği için Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) toplanamadı. Üyeler tutanak tuttarken HSYK Başkanvekili Kadri Özbek konuyla ilgili olarak, "(...) Suç duyurusunu yapmak durumundayız. Bu durumun sonu ona gidiyor" açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Sadullah Ergin müsteşarın toplantıya katılmamasıyla ilgili olarak, "Müsteşar Konya'da cenaze töreninde olduğu için toplantıya katılamadı" dedi.

HSYK'nın seçilmiş üyelerinin yaptığı yazılı basın açıklamasında, Kurulun bugün (25 Mart 2010) olağan toplantısı olduğu belirtildi.

Toplantı gündeminin dün Adalet Bakanlığı'ndan istenmesine rağmen gündemin verilmediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurulun sekreteryasını yapan Personel Genel Müdürlüğü aranmış, 'neden gelmedikleri' sorulduğunda, 'Müsteşar Ahmet Kahraman ve tüm müsteşar yardımcılarının cenazeye gittikleri, Bakanlıkta olmadıkları, müsteşarlığa vekalet edenin bulunmadığı, bugün toplantı yapılamayacağı yolunda kendilerine talimat verildiği' ifade edilmiştir. Müsteşar Ahmet Kahraman ve müsteşar yardımcılarının hiçbirinin olmaması ve müsteşarlığa vekalet edenin de bulunmaması nedeniyle toplantı yapılamadığına ilişkin olarak Kurulun seçilmiş üyeleri tarafından tutanak tutulmuştur."

 
Kahraman'a suç duyurusu

 

HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, "Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman hakkında suç duyurusunu yapmak durumundayız. Bu durumun sonu ona gidiyor" dedi.

 

HSYK hangi durumlarda toplanamıyor?

 

3'ü Yargıtay 2'si Danıştay'dan gelen üyelere Adalet Bakanı ve Müsteşarı'nın da katılımıyla 7 kişilik HSYK oluşuyor. Üyeler arasında ise Adalet Bakanı Müsteşarı kritik bir konumda. HSYK, müsteşar olmadan toplanamadığı gibi müsteşarın imzası olmadan da karar alamıyor.

 

HSYK'da kriz

 

23 Mart'ta da Müsteşar Ahmet Kahraman'ın toplantıyı terk etmesi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu toplantısı yapılamamıştı.

 

HSYK Başkanvekili Kadir Özbek "Sanıyorum bizi gözden çıkardılar, bize kararname çıkartmak istemiyorlar anladığım kadarıyla" demişti.

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