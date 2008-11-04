Müşteriyi dışarı attırdı

Günay’da sahneye çıkmaya başlayan Bülent Ersoy, kendisine sözlü sataşmada bulunan alkollü izleyiciyi görevliler yardımıyla dışarı çıkarttırdı



Geçen hafta sonu ilk galasını yapan Günay Restaurant, eski eğlence şekli olan gazinoları yeniden canlandırmayı hedefliyor. Unutulan ve özlenen gazino kültürünü yeniden sunmak için program hazırlayan restoran yetkilileri Türk Sanat Müziğinin Divası Bülent Ersoy ile açılışı yaptı. Gazino programı ilk olarak çiçeği burnunda popçu Yeşim Erçetin’le başladı. Ardından Alişan, sahneye çıktı.



Gülşen polemiği



Alişan’la birlikte basın toplantısı yapan Ersoy, hafta içinde çıkan Gülşen’in de kendi sahnesinde çıkacağı, ancak onu istemediği için Alişan’ı aradığı yönündeki haberler hakkında “Böyle bir şey kesinlikle yoktur” dedi. Basın mensuplarının Gülşen’in de “Ben assolistim, kesinlikle alt kadroda çıkmam” açıklamasını hatırlatması üzerine de “Vallahi ister alt kadroda çıksın ister üst kadroda... İsterse de amuda kalksın. Ben bu hanımefendiyi aramadım” diyerek dedikodulara son noktayı koydu.



Bülent Ersoy, Günay Restaurant’taki ilk gecesinde alkolü fazlaca kullanan bir müşteriyle zor anlar yaşadı. Ersoy, “Herkes sana kurban olsun, helal sana Bülent” şeklinde sözlü atışmalarda bulunan müşteriyi önce önemsemedi. Ancak Ersoy, müşterinin daha da ileri gitmesi sonucu, ‘Sizi çıkarttırmak zorunda kalırım’ uyarısında bulundu. Müşterinin “Sen ne yapsan yeridir” demesi üzerine Ersoy müşteriyi çalışanlar yardımıyla dışarı çıkarttırdı.

