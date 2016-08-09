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Müşteriye kötü davranan esnafa afişli ceza!

Pazarcıya 1 hafta pazardan men cezası verildi

09 Ağustos 2016 19:29

Zonguldak Devrek'te, müşterilerine kötü davrandığı gerekçesiyle kapatılan pazarcının bulunduğu yere, "Bu işyeri vatandaşa kötü davranışlarından dolayı belediye encümeni tarafından kapatılmıştır" afişi asıldı.

İlçe merkezinde kurulan pazar yerinde sebze ve meyve satışı yapan bir esnafın müşterilerine kötü davrandığını ileri süren çok sayıda kişi belediye zabıta görevlilerine şikâyette bulundu.

DHA'nın haberine göre; zabıta ekiplerinin incelemesi sonunda belediye encümeni tarafından esnafa '1 hafta pazardan men cezası' verildi.

Esnafın tezgâhının kaldırıldığı yere, ’Bu işyeri vatandaşa kötü davranışlarından dolayı belediye encümeni tarafından kapatılmıştır’ afişi asıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Semerci, zabıtanın düzenli olarak pazarda denetimler yaparken halkın şikayetlerini dikkate aldığını belirterek, "Vatandaşlarımızdan kendilerine kötü davranışlarda bulunan pazarcı esnafını ve şikâyetlerini zabıta müdürlüğümüze bildirmelerini rica ediyorum. Gereği mutlaka yapılacaktır. Vatandaş memnuniyeti bizim için her şeyden önce gelir" dedi.

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