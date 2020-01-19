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Yaşam

Müşteriye 'elit hanzo' diyen şef tazminatsız kovuldu

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, feshin haklı olduğuna hükmetti

19 Ocak 2020 00:12

Bursa'da sosyal paylaşım sitesinde, şef olarak çalıştığı otel restoranın müşterilerine hakaret ettiği iddia edilen şef işten kovuldu. Kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden işten çıkartılan restoran şefi, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Mahkeme, feshin haklı olduğuna hükmetti.

Cumhuriyet'in haberine göre, restoran şefi şikayetinde, davalı şirket tarafından iş sözleşmesinin feshedildiğini, gerekçe olarak sosyal paylaşım sitesinde otelde konaklayan müşterilerle ilgili hakarete varan ve otelin prestijini düşürecek yorumlarda ve paylaşımlarda bulunduğunun ileri sürüldüğünü kaydetti.

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