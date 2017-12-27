Müşterisine demir sopa ile saldırdığı iddia edilen bar sahibi tahliye edildi

İstanbul Beyoğlu’nda, Cansu Didem Okay ve erkek arkadaşını demir sopayla darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen ve bir başka suçtan çıkarıldığı mahkemece tutuklanan U2 Irish Pub’ın sahibi Hikmet Dikmen tahliye edildi.

Tuğba Özer'in İleri Haber'de yer alan haberine göre, Dikmen, 8 Aralık'ta çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce delil karartma şüphesiyle "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

Savcının Dikmen’in Okay ve arkadaşına yönelik eylemlerinden dolayı 'silahla kasten yaralama' suçundan 6 yıla kadar hapsini istediği iddianame bugün akşam saatlerinde İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek duruşma günü verildi. İlk duruşmanın 04/04/2018 tarihinde görüleceği davada mahkeme Dikmen’in de tahliyesine karar verdi.

İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi daha önce tutukluluğa itiraz talebini reddetmişti.

Bar sahibi tarafından şiddete uğrayan Didem Okay olay anını şöyle anlatımıştı:

"Erkek arkadaşımla gece 01.00'de mekana gittik. 2 İrlandalı, 1 de mekân sahibi vardı. Eğlenip şarkı söylüyorduk. Yarım saat sonra İrlandalılar gitti. Giderken 'Yarın da gelin beraber olalım' dediler. Mekan sahibi bir anda kendi kendine bizi mekanda istemediğini söyledi. Biramız bitince çıkacağımızı söyledik. Adam dışarı çıktı, demir sopa aldı geldi, kapıyı kapattı. 6-7 metrekarelik bir yer. Sadece mekan sahibi çalışıyor. Önce erkek arkadaşıma vurmaya başladı. Durdurmaya çalışırken beni de dövmeye başladı. Hiçbir nedeni yok. Üzerimizde tepindi adeta adam. Bizi sevmediğini söyledi. Ben dışarı kaçabildim. Çığlık atıp etraftan yardım istedim. Bizi öldüreceğini düşündüm."

Bar sahibi Dikmen: Darbe nasıl oldu hiçbir fikrim yok

Barın sahibi Hikmet Dikmen, Didem Okay'ın iddiaları üzerine Twitter'dan açıklama yapmıştı. Olayın çarpıtıldığını iddia eden bar sahibi, şunları demişti:

"Çifte, mekanı kapatma saatimizin geldiğini söyledim. Israrla kalıp içmek istediklerini söylediler. Kadın, bardağa bira doldurmaya çalıştı, biraları döktü. Yapmaması gerektiğini söyleyip, geriye doğru ittim. Bardağı bana fırlattı. Erkek arkadaşı ile aramızda şiddetli kavga yaşandı. İkimiz de yere düştük. Bayan da aramıza giriyor, ara sıra da beni itiyordu. Kapıya çıkıp bağırmaya başladı. Erkek arkadaşını da zorla dışarıya çıkardım. Polisler geldi. Benden şikayetçi olduklarını söylemişler. Geri gelmediler. Tutanak da tutulmamış oldu. Bayan arkadaşın yüzündeki darbe nasıl oldu hiçbir fikrim yok."