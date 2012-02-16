T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Müşterinin hap şikayeti, erotik dolandırıcılığı ortaya çıkardı

İhbarı yapan kişinin, internet sitesinden ürün satın alan ve bu üründen memnun kalmayan bir müşteri olduğu öğrenildi...

16 Şubat 2012 20:13

 

T24 - Kadıköy’de internet sitesi üzerinden cinsel içerikli sahte haplar satıldığı ihbarı üzerine polis bir eve baskın yaptı. Baskında gözaltına alınan kişinin, kapsüller içine un doldurarak bunları cinsel gücü artırıcı ve penis büyütücü hap olarak internet üzerinden sattığı ortaya çıktı. 
 
Kadıköy’de kurduğu internet sitesinden cinsel içerikli ürünler satan Recep Ö.’nün (47), depo olarak kullandığı işyerine, satın aldığı üründen memnun kalmayan bir müşterinin ihbarı sonucu operasyon yapıldı. Çok sayıda sahte hap ve cinsel ürün ele geçirilirken, Recep Ö.’nün cinsel performans arttırıcı hapları buğday unuyla imal edip ambalajladığı ortaya çıktı. 
 
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işyerinde cinsel performansı arttırıcı bir bitkisel ilacın sahtesinin üretildiğini ve internet yoluyla da satıldığı ihbarını aldı.   
 
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, dün akşam saat 19.00 sıralarında depo olarak da kullanılan işyerine baskın düzenledi. Baskında internet kurucusu ve işyerinin sahibi olduğu öğrenilen Recep Ö., gözaltına alındı. 
 
İşyerinde inceleme başlatan ekipler markalı ilacın kapsullerınin ve şişelerinin sahtelerinin yapıldığını,  kapsüllerinin el ile doldurulduğunu, bu kapsüllerin yine el ile şişelendiğini belirledi. Ürünleri internet üzerinden pazarlayan Recep Ö.'nün irsaliye ve fatura gösterememesi üzerine İstanbul İl Tarım Müdürlüğü’ne haber verildi.
 
 

Şişe ve hologramları kendisi bastırmış

 
 
İstanbul Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla da işyerindeki ürünlerin tamamı tasnif edildi. Zanlı Recep Ö.’nün bitkisel formüllü ilaçlar ilaç için şişe yaptırdığı, hologramlar bastırdığı ortaya çaktı. Zanlının, buğday unuyla imal ettiği kapsülleri, bu şişelere doldurduğu, hologramları da şişelerin üzerine yapıştırdığı tespit edildi. Konuyla ilgili bilgi verilen Kadıköy Cumhuriyet Savcısı’nın talimatlarıyla işyerindeki ürünlere el konuldu.
 
 

Porno CD ile vibratör de var

 
 
İşyerinde bin 115 adet porno içerikli CD, 21 adet vibratör, 4 adet plastik vagina, 500 kutu sprey, bin 332 adet plastik şişede yeşil toz, 200 adet beyaz renkli boş ilaç kutusu ile 277 kutu   beyaz plastik şişeli sahte hap olduğu ifade edildi. Bu ürünlerin yanı sıra çeşitli markalardaki çok sayıda sahte ilaca da el konulduğu açıklandı. Polisteki işlemleri tamamlanan zanlı Recep Ö., bugün öğle saatlerinde Kadıköy Adliyesi’ne gönderildi. Zanlı Recep Ö., basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtlamaktan kaçındı.
 
 
 

ETİKETLER

EROTİK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24