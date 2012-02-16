Müşterinin hap şikayeti, erotik dolandırıcılığı ortaya çıkardı

T24 - Kadıköy’de internet sitesi üzerinden cinsel içerikli sahte haplar satıldığı ihbarı üzerine polis bir eve baskın yaptı. Baskında gözaltına alınan kişinin, kapsüller içine un doldurarak bunları cinsel gücü artırıcı ve penis büyütücü hap olarak internet üzerinden sattığı ortaya çıktı.

Kadıköy’de kurduğu internet sitesinden cinsel içerikli ürünler satan Recep Ö.’nün (47), depo olarak kullandığı işyerine, satın aldığı üründen memnun kalmayan bir müşterinin ihbarı sonucu operasyon yapıldı. Çok sayıda sahte hap ve cinsel ürün ele geçirilirken, Recep Ö.’nün cinsel performans arttırıcı hapları buğday unuyla imal edip ambalajladığı ortaya çıktı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işyerinde cinsel performansı arttırıcı bir bitkisel ilacın sahtesinin üretildiğini ve internet yoluyla da satıldığı ihbarını aldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, dün akşam saat 19.00 sıralarında depo olarak da kullanılan işyerine baskın düzenledi. Baskında internet kurucusu ve işyerinin sahibi olduğu öğrenilen Recep Ö., gözaltına alındı.

İşyerinde inceleme başlatan ekipler markalı ilacın kapsullerınin ve şişelerinin sahtelerinin yapıldığını, kapsüllerinin el ile doldurulduğunu, bu kapsüllerin yine el ile şişelendiğini belirledi. Ürünleri internet üzerinden pazarlayan Recep Ö.'nün irsaliye ve fatura gösterememesi üzerine İstanbul İl Tarım Müdürlüğü’ne haber verildi.

Şişe ve hologramları kendisi bastırmış

İstanbul Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla da işyerindeki ürünlerin tamamı tasnif edildi. Zanlı Recep Ö.’nün bitkisel formüllü ilaçlar ilaç için şişe yaptırdığı, hologramlar bastırdığı ortaya çaktı. Zanlının, buğday unuyla imal ettiği kapsülleri, bu şişelere doldurduğu, hologramları da şişelerin üzerine yapıştırdığı tespit edildi. Konuyla ilgili bilgi verilen Kadıköy Cumhuriyet Savcısı’nın talimatlarıyla işyerindeki ürünlere el konuldu.

Porno CD ile vibratör de var

İşyerinde bin 115 adet porno içerikli CD, 21 adet vibratör, 4 adet plastik vagina, 500 kutu sprey, bin 332 adet plastik şişede yeşil toz, 200 adet beyaz renkli boş ilaç kutusu ile 277 kutu beyaz plastik şişeli sahte hap olduğu ifade edildi. Bu ürünlerin yanı sıra çeşitli markalardaki çok sayıda sahte ilaca da el konulduğu açıklandı. Polisteki işlemleri tamamlanan zanlı Recep Ö., bugün öğle saatlerinde Kadıköy Adliyesi’ne gönderildi. Zanlı Recep Ö., basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtlamaktan kaçındı.