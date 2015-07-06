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Bilim / Teknoloji

Müşterileri arasında Türk polisi de olan İtalyan yazılım şirketi hacklendi

Devletlerle casus yazılım için işbirliği yapan Hacking Team’in hesabı ele geçirildi

06 Temmuz 2015 19:57

Çeşitli ülkelere casus yazılım satan İtalyan şirketi Hacking Team hacklendi. Hacklenen şirketin müşterileri açığa çıktı. Müşteriler arasında Türk polisi de var.

Sol'da yer alan habere göre; DaVinci adlı gözetleme yazılımıyla ünlenen, birçok hükümetle ve kamu kuruluşuyla çalışan The Hacking Team’in 400 GB’lık verisi BitTorrent’e düşünce, firma hakkında daha önce ortaya atılan iddialar yeniden gündeme geldi. Firmanın devletlerle casus yazılım için işbirliği yaptığı ortaya çıktı. Firmanın müşterileri arasında Türkiye de bulunuyor.

Müşteri listesi şu şekilde:

Türkiye, Mısır, Etiyopya, Fas, Nijerya, Sudan, Şili, Kolombiya, Ekvador, Honduras, Meksika, Panama, ABD, Azerbaycan, Kazakistan, Malezya, Moğolistan, Singapur, Güney Kore, Tayland, Özbekistan, Vietnam, Avustralya, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Macaristan, İtalya, Lüksemburg, Polonya, Rusya, İspanya, İsviçre, Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri

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