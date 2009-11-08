Müşteri hesabıyla işlem yaptı, zarar etti

İskenderun'da, bankasına kazandırmak için müşteri hesaplarındaki paralarla işlem yapan ancak 19 milyon 500 bin lira zarara neden olan Sakine Cihat, Fransa'da aynı işlemleri yaparak ülkenin en büyük bankalarından Societe Generale'i 4.9 milyar euro zarara uğratan Jerome Kerviel'i akla getirdi.



Sabah'ın haberine göre, çalıştığı banka kapanınca işsiz kalan Sakine Cihat'ın, yeniden işsiz kalma korkusu ve verilen hedeflere ulaşmak için yaptığı bu işlemler sonu oldu. Türk Sakine Cihat ile Fransız Jerome Kerviel arasındaki benzerlikler, sadece benzer yöntemlerle bankalarını zarara uğratmak değil. İkisi de orta direk bir ailenin hırslı çocukları. Sakine Cihat, yeniden işsiz kalmamak, Kerviel ise daha başarılı olmak istiyordu.



Hedefleri tutturmak istedi



Sakine Cihat'ı uçuruma iten süreç, yıllarca çalıştığı ve müdür yardımcılığına kadar yükseldiği bankasının kapanmasıyla başladı.



İşsiz kalan ve büyük zorluklar yaşayan Cihat, 2006'da skandalın yaşandığı bankaya girdi. Yeniden işsiz kalma korkusu vardı ve verilen hedeflere ulaşması gerekiyordu. Bu hedefler için de müşterilerin bilgisi olmadan, mevduatlarını dolardan euro'ya ya da euro'dan dolara çevirerek, arbitraj işlemi yaparak, şubesine kazanç sağlamayı düşündü.



Önce bölgenin önde gelen kuyumcularından A.A.'nın 2 milyon TL'lik hesabını kullanan Cihat, bankaya önemli oranda kâr sağladı. İddiaya göre kârlılığı gören üst yöneticileri de 3 ayda bir yapılan denetimlerde her şeyi fark etmelerine rağmen yapılan işlemlere sessiz kaldı. Sakine Cihat'ın yaptığı işlemler sayesinde büyük kârlar sağlayan şube, en kârlı şube konumuna geldi. Ancak Sakine Cihat, bir süre sonra yaptığı işlemlerden zarar etmeye başladı. Açığı da gittikçe büyüdü. Bunun üzerine açığı kapatmak için bölgenin önde gelen zengin ailelerine ait 20 hesapla da işlem yapmaya başlayan Cinat, dolar ve euro alım satımının yanı sıra, borsa ve hisse senedi yatırımı da yapmaya başladı. Ama bu alanlarda da kaybedince açık daha da büyüdü. Tıkanan ve çaresiz kalan Sakine Cihat, son çare olarak üst yöneticilerine başvurarak, sorunu çözmek için yardım istedi. Ancak yalnız kaldı. İçine kapandı, hayata küstü.



Onun bu durumunu en yakın arkadaşlarından biri şöyle anlatıyordu; "Son olarak 29 Ekim'de gördüm. Çok üzgün ve durgundu. Ne olduğunu sordum. Hiçbir şey anlatmadı ama sıkıntılıydı. Ardından 2 Kasım'da da telefonla görüştük. Bir daha görüşmedim."



'Üç bin lira maaşla cip aldı'



Arkadaşlarından Nur Tink ise Sakine Cihat'ın Almanya'da büyüdüğünü ve orada eğitim aldığını anlatarak, "Çok iyi bir insandı. Bankadan 3 bin TL maaş alıyordu. Bir süre önce aracıyla kaza yaptı. Bunun üzerine eski aracını sattı. Annesinin altınlarını da bozdurdu ve en büyük hayalini gerçekleştirip bir cip aldı. Ben Sakine'nin boğazından bir lokma haram gireceğini görsem de duysam da inanmam. Bir hata yaptıysa da kendi çıkarı yoktur" dedi. Aynı apartmanda oturan yengesi de, "Durgunlaşmıştı ama yaşadıklarını bize hissettirmedi. Yine eskisi gibi aynı saatte işe gidip, aynı saatte eve geliyordu. Duyunca şok olduk. Böyle bir şey yapmış olabileceğine inanmıyoruz" dedi. Önceki gün tutuklanan şubenin müdürü Ercüment Yeral'ın da ifadesinde, Sakine Cihat'a güvendiği için kendisine getirdiği evrakları imzaladığını söyleyerek, "Çünkü hepsi kendi özel müşterileriydi. Bazen telefonla işlem yapıp, evrak işlemleri daha sonra yapılıyordu. Ben de güvendiğim için imzalıyordum. Benim yapılan usulsüz işlemlerden haberim yoktu" dediği öğrenildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen ancak mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan müdür yardımcısı Mahmut Daday'ın da işlemlerle ilgisinin olmadığını söylediği belirtildi.

