Müstehcen kitaplar temize çıktı

Sel Yayıncılık tarafından 2009 yılında 'Cinsel Kİtaplar' dizisi kapsamında yayımlanan Ben Mila’nın “Perinin Sarkacı”, Guillaume Apollinaire’in “Genç Bir Don Juan’ın Maceraları”, Fransız P.V.’nin yayıma hazırladığı “Görgülü ve Bilgili Bir Burjuva Kadınının Mektupları” ve Juan Manuel de Prada’nın “Kukular Kitabı” hakkında İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Genel Ahlaka Aykırı Suçlar kapsamında dava açılmıştı.



Yayınevi sahibi İrfan Sancı hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenen davayla ilgili tayin edilen ilk bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda 'Kukular Kitabı' dışındakiler ''tiksindirici, okuyanı hayvani hislere sürükleyecek'' nitelikte bulunmuştu.



Habertürk gazetesinin haberine göre mahkeme, yayınevinin itirazı üzerine, ikinci bir bilirkişi oluşturulmasına karar verdi. Bu karar doğrultusunda Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Senemoğlu, Yrd. Doç. Dr. Atilla Demircioğlu ile Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Doç. Dr. Ali Kemal Yıldız'dan oluşturulan bilirkişi heyeti yeni bir rapor hazırladı ve oybirliğiyle kitapların ''edebi'' nitelik taşıdığını bildirdi Edebi nitelik taşıyan kitapları yayımlamanın suç teşkil etmediğine dikkat çekilen raporda ''bir sanat eserinde, özgün ve özgür tasarımların güvence altına alınması'' gerektiği vurgulandı.

