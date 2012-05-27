Mustazaflar'ın Ahde Vefa Mitingi!

Hizbullah'tan sonra kurulan Mustazaf Der'in yargı kararı ile kapatılmasını kınamak amacıyla Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda "Ahde Vefa Mitingi" yapıldı. Miting, Remzi Uçar'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ardından kürsüye çıkan kapatılan Van Mustazaf Der'in Şube Başkanı Av. Mehmet Mehdi Oğuz, bu kürsüye Mustazaf Der Camiasına yapılan hukuksuzları dile getirmek için çıktığını, ancak yeni bir hukuksuzluk ile karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Emniyet yetkililerinin ezan saatini bile miting zamanına ayarladıklarını belirten Oğuz, 15 dakikalık zamanının bu yüzden tükendiğini söyledi. Oğuz, "Bu meydanda bile Mustazafların sesi kısılıyor, bu yüzden konuşmamı yapamayacağım" dedi ve kürsüden indi.